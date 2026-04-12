יום ראשון, 12.04.2026 שעה 19:44
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
59%3088-327137ז'לגיריס6
57%3174-324537הכוכב האדום7
57%3166-321737פנאתינייקוס8
57%3218-333437מונאקו9
54%3118-312637ברצלונה10
51%3249-326437דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
41%3371-334337פאריס15
41%3230-303637פרטיזן בלגרד16
35%3446-327837באסקוניה17
35%3200-302137וירטוס בולוניה18
32%3131-300137אנדולו אפס19
22%3227-295937ליון וילרבאן20

בהפועל טוענים: מכבי דאגה שלא נכניס ציוד עידוד

מתחמם לקראת הדרבי ב-22:15: האדומים מאשימים שהצהובים פנו למשטרה בדרישה שלא לאפשר לקהל להכניס ציוד עידוד ו"עושים דווקא". המארחת בחרה שלא להגיב

אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
מתחמם לקראת הדרבי השני אי פעם ביורוליג בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. המפגש הטעון ישוחק היום (ראשון, 22:15) בבלגרד, כאשר בינתיים בהפועל תל אביב מאשימים את מכבי תל אביב כמה שעות לפני המשחק.

במשחק אמורים להיות כמה מאות אוהדים בכל צד, זאת אחרי ששתי הקבוצות הוציאו חבילות לקהל שלהם. בינתיים, בהפועל תל אביב טוענים שבמשטרה לא מאפשרים לקהל שלהם להכניס ציוד עידוד.

אצל האדומים אף טוענים שמכבי תל אביב נתנה הנחיה למשטרה המקומית שלא לאפשר לקהל האורח להכניס ציוד עידוד. בינתיים, במכבי תל אביב בחרו שלא להתייחס לטענות ולא להגיב כשאלו קיבלו פנייה על ידי ONE.

המפגש הוא אמנם לא משוחק בישראל, אבל כרגיל הדרבי טעון כאשר הפעם הפועל תל אביב אף יכולה להבטיח עלייה לפלייאוף דווקא עם ניצחון נגד מכבי, בעונה שהצהובים סיימו וכבר לא יכולים להעפיל לפליי-אין.

