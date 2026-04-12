ניסן קניאס: הבנייה בקיץ הייתה מאוד קלוקלת

מכבי חיפה ניצבת בפני דילמה: האם להמשיך במאבקים על אירופה בליגה או להעביר את כל כובד המשקל לחצי גמר גביע המדינה ברביעי, שם יפגשו את מכבי תל אביב. לפני כן, הירוקים יעלו היום (ראשון) למשחק נגד עירוני קריית שמונה, שיסגור את העונה הסדירה עבורם. על כך ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

ניסן איך אתה רואה את המשחק נגד קריית שמונה וההרכב שצפוי לפתוח?

”אני חושב שההרכב זה מה שברק בכר יכול לצוות בצורה הכי טובה, ויש גם שיקולים לגבי המשחק ביום רביעי”.

אני רואה אבל שאיתן אזולאי, קנג’י גורה ועלי מוחמד בסכנה לקבל צהוב חמישי בהרכב.

”לשחקנים אין מספיק דקות משחק. עלי מוחמד היה פצוע עוד לפני הפגרה המאולצת של המלחמה. אם הוא לא ישחק 50-60 דקות לפחות, אי אפשר יהיה לדעת באיזו רמה הוא. אם כבר לקחת צ’אנסים אז זה במשחק כזה, למרות שהפועל תל אביב עשתה אתמול תיקו ואפשר לצמצם את הפער לשבע ובפלייאוף זה כן איכשהו מרחק הגיוני, אבל אי אפשר לשחק איתו בחצי גמר בלי שהוא קיבל דקה אחת ארבעה חודשים.

עלי מוחמד במשחק אימון (מכבי חיפה, האתר הרשמי)

“לגבי סילבה קאני, אני חושב שאם הוא לא יוכיח את עצמו בעמדה הזו, ואני לא חושב שהוא יעשה את זה, אני חושב שזה ייתן את החותמת לזה שהוא לא צריך להישאר במכבי חיפה כי בכנף מבינים שהוא לא יכול לתרום למכבי חיפה, אין לו את האחד על אחד”.

אז למה הביאו אותו? למה שמו עליו כל כך הרבה כסף?

”כי חשבו שהוא טוב. בבית”ר ירושלים ניצלו אותו לתפקיד מאוד ספציפי. כשבית”ר הייתה מובילה 0:1 וקבוצות היו עולות ועושות אול-אין נגדה, ברק יצחקי בחוכמה היה מכניס אותו כי הוא מאוד מהיר”.

אז אולי במכבי חיפה ילמדו לנצל את המהירות שלו?

”אבל מתי אתה יכול לנצל את המהירות שלו? להכניס אותו רק כשמכבי חיפה מובילה ואז קבוצות עולות גבוה”.

סילבה קאני חוגג. "אם הוא לא יוכיח את עצמו בעמדה הזו, זה ייתן חותמת" (רדאד ג'בארה)

או שאתה עושה הפוך על הפוך ובמשחקי צמרת לוחץ או יוצא למתפרצות. יש הרבה אפשרויות לשלב.

”אבל מכבי חיפה לא קבוצה שבנויה על מתפרצות, היא לא מועדון כזה”.

כשאברהם גרנט לקח בזמנו אליפות עם מכבי חיפה והיה משחק עם הפועל תל אביב, הוא עשה להם הפוך על הפוך וניצח. קבוצה טובה יכולה לשחק בכמה סגנונות.

“את אותו משחק אני זוכר, הפועל תל אביב הגיעה זחוחה אחרי שניצחה ברבע גמר באירופה. מכבי חיפה הייתה אחרי קריית גת, קיבלה מפלה, והפועל תל אביב חשבה שהיא באה לטייל בקריית אליעזר וקיבלה מאבק”.

סילבה קאני לא היה משחק אם טריבנטה סטיוארט לא היה מושעה.

”מכבי חיפה כאג’נדה, כמועדון, לא יכולה לשחק כמו הפועל תל אביב שהיא למשל מועדון שחורט על דגלו את הסגנון הזה עוד מהימים של משה סיני ושבתאי לוי. משחקת צפוף, נייחים. מכבי חיפה זה לא כדורגל כזה. אגב, גם בית”ר ירושלים בשנים הגדולות שלה, לא משחקת כך וגם הקהל שלה לא מקבל את זה”.

אברהם גרנט. בזמנו עשה להפועל ת"א הפוך על הפוך (חגי מיכאלי)

“פפ גווארדיולה ביחד עם יורגן קלופ ייקחו אליפות עם טבריה?”

גם יענקל’ה תמיד אומר תשחקו התקפי. זו לא אג’נדה ולא כל משחק. צריך לדעת איך להשתמש.

”זו עונה מאוד קשה למכבי חיפה. הבנייה בקיץ הייתה מאוד קלוקלת, עליתי פה ואמרתי שמחזור שישי-שביעי פלורס ילך הביתה. אני חושב שזה עוד היה צריך להיות הרבה קודם. גם הבנייה של המנהל המקצועי וגם המאמן שהביאו, שחקנים שלא מתאימים ברמה למכבי חיפה”.

גם ברק בכר לא מצליח בינתיים, כושל.

”תביא את פפ גווארדיולה ביחד עם יורגן קלופ, הם ייקחו אליפות עם טבריה? אם פלורס היה נשאר מכבי חיפה הייתה בפלייאוף התחתון, אני בטוח בזה”.

כשפלורס עזב מכבי חיפה הייתה בקצב צבירת נקודות טובה יותר.

”זה לא קשור לנקודות כי זה היה מחזור תשיעי ואי אפשר למדוד נקודות. היא עדיין הייתה יותר קרובה לתחתית, היא הייתה בפלייאוף התחתון. מכבי חיפה הבקיעה שישה שערים, כולם היו בנייחים, זה לא כדורגל”.

דייגו פלורס. "מכבי חיפה הבקיעה שישה שערים בנייחים, זה לא כדורגל" (עמרי שטיין)

איציק, ברביעי חצי גמר הגביע נגד מכבי תל אביב. הראש של השחקנים במשחק נגד קריית שמונה.

”זה היומן לפני הסרט”.

בזמנו ראינו כשמכבי חיפה לקחה את הגביע עם רוני לוי, היא הובסה מול מכבי תל אביב בליגה, והלך על הגביע. השאלה אם בכר יעשה אותו דבר?

”אני לא מעניין אותי באיזה סגנון משחק או באיזה טקטיקה משחקים, אני רוצה לנצח. אני מעדיף שאני אעשה את המעברים מאשר יעשו על מכבי חיפה את המעברים, אבל לצערי הרב עושים על מכבי חיפה מעברים על ימין ועל שמאל, ומכבי חיפה מופקרת כבר כמה שנים. אם באיירן מינכן יכולה לתת גולים על ריאל מדריד במעברים, גם מכבי חיפה יכולה לעשות גול במעבר וזו לא בושה.

“לגבי שחקן כזה או אחר שמשחק בהרכב, לא מעניין אותי בסופו של דבר ולא יעזור לי מה שאני רוצה. מה שחשוב זה איך מכבי חיפה תשחק. האם השחקנים יתלהבו, יהיו אגרסיביים, אם הם יהיו לא מופקרים ותהיה להם תשוקה לכדורגל התקפי. לא אכפת לי אם סילבה ישחק, אם הוא יודע לעבור שחקן או לא, אבל כשאני בודק לעומק, אז השלושה או ארבעה גולים שהוא נתן בגביע הוא נתן מעמדת החלוץ המרכזי. אז בוא נראה אותו היום, אני מאחל לו הצלחה גדולה, אולי הוא יהיה הפתרון. את הגובה יש לו, ראינו שיש לו שהייה טובה באוויר”.

ניסן: “איציק רק אנקדוטה קטנה לגביו, בכל הפעמים שהוא שיחק כחלוץ בבית”ר ירושלים. זה היה במערך שהוא שיחק את החלוץ השני. זאת אומרת שהוא לא שיחק את החלוץ הבודד, יהיה מעניין לראות את זה”.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

“גולדברג חייב לשחק היום, לסייף יש מקום בכמה עמדות”

מה דעתכם על ההחלטה להדיח את סטיוארט אחרי שאיחר?

ניסן: “זה היה מתבקש. כשמדיחים שחקן מהסגל, זה לא על עבירת משמעת אחת, כי זו עבירת משמעת קלה. לאחר עשר דקות לאסיפה זה קורה. אני חושב שזה על ריבוי דברים כאלו, וגם על שפת הגוף שלו. גם כשהוא על המגרש אתה מזהה שזה לא אותו שחקן שהיה בתחילת העונה, איבד את המקום בהרכב והוא לא משדר בתדר אחד עם הקבוצה, ואני חושב שהוא צריך לסיים את העונה במכבי חיפה ולהימכר, ואז להביא שחקן אחר”.

אם אתה רוצה למכור אותו אתה צריך לתת לו לשחק קצת.

ניסן: “הייתה עליו הצעה בינואר, כמעט באותו המחיר שמכבי חיפה שילמה”.

איציק: “קודם כל אני לא מחזיק מהשחקן הזה בכלל מבלי לזלזל בו. ניסן חשב שהוא אחד החלוצים הכי טובים בארץ, אני חשבתי שאין לו מושג בכדורגל, אבל לא חשוב הוא כבש תשעה גולים, כבודו במקומו מונח. ברק בכר עשה אסיפה על העניין של המשמעת העצמית והקבוצתית ואחרי זה הוא מאחר, אז מה אתם רוצים שברק יעשה? אני מבטיח לכם, היום אתם תראו מכבי חיפה שונה, יותר אגרסיבית, ממושמעת, אכפתית. מה שהיה עד היום זו קטסטרופה, שערורייה וזה עלה לבכר עד לראש. מי שלא יעשה מה שהוא אומר ומה שהוא רוצה ולא ב-90 אחוז, ב-120 אחוז, לא ישחק אצלו יותר. זה כולל את סק ואת מי שאתם רוצים”.

טריבנטה סטיוארט. "בכר עשה אסיפה על משמעת עצמית ואז הוא איחר" (עמרי שטיין)

קנג’י גורה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי בסכנת הרחקה. האם ברק בכר צריך להוציא אותם בדקה 60?

ניסן: “תהיה התוצאה אשר תהיה, אני הייתי מוציא אותם אפילו לפני אם התוצאה טובה. בסופו של דבר מה שחשוב למכבי חיפה זה משחק העונה שלה ביום רביעי, אבל בכל זאת אני מבין את העניין המקצועי שצריך לתת לשחקנים לרוץ כי אין להם הרבה שחקנים רשמיים מאז המלחמה”.

אלעד אמיר חוזר, מה דעתכם?

ניסן: “הוא שחקן מצוין, אני חושב שמכבי חיפה בונה עליו בגדול לעונה הבאה. אני חושב שיכול להיות שהוא יהיה גם שחקן הרכב של מכבי חיפה בעונה הבאה. יש גם עוד בלם, נעם שטייפמן ואני חושב שהשחקנים האלו הם דור העתיד של הכדורגל הישראלי”.

שון גולדברג רק חתם על הארכת חוזה והוא בחוץ.

ניסן: “הוא חווה כמה פציעות בשנתיים האחרונות ואחת מאוד משמעותית בכתף. אבל במכבי חיפה מאמינים בו ונתנו לו חוזה לשנתיים. יש מאמן שרואה את השחקנים ומי שטוב ישחק”.

שון גולדברג. "יותר אחראי, אכפתי ומשחק בשביל הקבוצה" (חג'אג' רחאל)

איציק: “אני חושב שהוא חייב לשחק היום וסק או עיסאת חייבים לשבת בחוץ. אני הייתי מוציא את סק כי גולדברג יותר אחראי, אכפתי ומשחק בשביל הקבוצה כשסק נראה לי משחק בשביל עצמו ועיסאת משחק בשביל הפוזה, בגלל זה מכבי חיפה חוטפת גולים על ימין ועל שמאל. את קני סייף שמים בחוץ כי שומרים על הבריאות שלו, ויש לו מקום בהרכב לפני שלושה, ארבעה שחקנים אחרים”.

תוצאה להיום?

ניסן: “0:1 למכבי חיפה”.

איציק: “1:2 למכבי חיפה”.