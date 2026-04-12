יום ראשון, 12.04.2026 שעה 18:16
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4638-4531בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3938-3731אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

בטיס התקשתה בחוץ וסיימה ב-1:1 מול אוססונה

האורחת זכתה ליתרון מוקדם משער של עבדה אזאלזולי (7'), אך פנדל מדויק של אנטה בודימיר על סף המחצית הראשונה (40') קבע את תוצאת ההתמודדות. צפו

אנטה בודימיר חוגג את השיוויון (רויטרס)
המחזור ה-31 בליגה הספרדית המתקיים בסימן הרטרו נמשך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם בטיס הסתפקה ב-1:1 בלבד מול אוססונה. בהמשך היום מיורקה תארח את ראיו ואייקנו, סלטה ויגו תפגוש את נועלת הטבלה אוביידו, וויאריאל תצא למשחק חוץ באצטדיון הסן ממאס נגד אתלטיק בילבאו.  

אוססונה – בטיס 1:1

בטיס ואוססונה נפרדות בתיקו לאחר קרב צמוד

המשחק נפתח טוב מבחינת חניכיו של מנואל פלגריני כאשר כבר בדקה ה-7 עבדה אזאלזולי כבש שער יתרון מוקדם מבישול של הקטור ביירין, אך הביתיים הצליחו לחזור למשחק על סף המחצית עם פנדל מוצלח של אנטה בודימיר בדקה ה-40 שסגר מחצית ראשונה אגרסיבית ומרובת כרטיסים צהובים. המחצית השנייה הייתה דלת מצבים מאיימים לשער והמשחק נחתם בחלוקת נקודות.  

