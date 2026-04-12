בטיס התקשתה בחוץ וסיימה ב-1:1 מול אוססונה

המחזור ה-31 בליגה הספרדית המתקיים בסימן הרטרו נמשך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם בטיס הסתפקה ב-1:1 בלבד מול אוססונה. בהמשך היום מיורקה תארח את ראיו ואייקנו, סלטה ויגו תפגוש את נועלת הטבלה אוביידו, וויאריאל תצא למשחק חוץ באצטדיון הסן ממאס נגד אתלטיק בילבאו.

אוססונה – בטיס 1:1

בטיס ואוססונה נפרדות בתיקו לאחר קרב צמוד

המשחק נפתח טוב מבחינת חניכיו של מנואל פלגריני כאשר כבר בדקה ה-7 עבדה אזאלזולי כבש שער יתרון מוקדם מבישול של הקטור ביירין, אך הביתיים הצליחו לחזור למשחק על סף המחצית עם פנדל מוצלח של אנטה בודימיר בדקה ה-40 שסגר מחצית ראשונה אגרסיבית ומרובת כרטיסים צהובים. המחצית השנייה הייתה דלת מצבים מאיימים לשער והמשחק נחתם בחלוקת נקודות.