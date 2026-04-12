ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

מאז ימי מליקסון וברדה: המשוכה של הפועל ב"ש

האדומים רוצים לנצח את מכבי תל אביב בבלומפילד בליגה לראשונה מאז 2015 וינסו להשיג זאת ב-20:30. הנתונים של רביבו, שחר וקאנגווה והכושר תחת דיילה

בלגן ברחבת הפועל באר שבע (שחר גרוס)
מכבי תל אביב והפועל באר שבע ייפגשו הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון בלומפילד, למשחק מסקרן במיוחד בליגת העל. מעבר לחשיבות בטבלה, מדובר בעוד פרק ביריבות שנחשבת לאחת הבולטות בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

מאזן המפגשים והיסטוריה קרובה

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מציגים תמונה די מאוזנת, אך עם יתרון קל לצהובים. בעשרת המשחקים האחרונים מכבי תל אביב ניצחה 5 פעמים, הפועל באר שבע ניצחה 3 פעמים ושני משחקים הסתיימו בתיקו, כאשר יחס השערים עומד על 8:13 לטובת התל אביבים.

עם זאת, העונה התמונה שונה לחלוטין. באר שבע מחזיקה במאזן מושלם מול מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 1:2 במסגרת אלוף האלופים ובהמשך גם 0:1 בליגה. מנגד, חשוב לזכור כי ניצחון הליגה האחרון של באר שבע בבלומפילד הגיע אי שם ב-21.12.2015, אז גברה 1:2 משערים של אליניב ברדה ומאור מליקסון.

אליניב ברדה ומאור מליקסון

עוד נתון מעניין: הפעם האחרונה שהקבוצות סיימו ב-0:0 הייתה בעונת 2020/21. מאז, ב-24 מפגשים הובקעו 54 שערים, ממוצע של 2.25 שערים למשחק, נתון שמרמז על משחקים פתוחים יחסית בין הצדדים.

כושר הקבוצות לקראת ההתמודדות

מכבי תל אביב מגיעה בכושר מצוין מאז הגעתו של רוני דיילה. הקבוצה מחזיקה בהפרש השערים הטוב בליגה בפרק הזמן הזה, עם 15 שערים לזכותה ורק 4 ספיגות ב-5 משחקים. בנוסף, בשלושה מחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה, היא כבשה רביעייה, נתון שמעיד על עוצמה התקפית גבוהה.

רוני דיילה

מן העבר השני, הפועל באר שבע מציגה יציבות מרשימה, במיוחד במשחקי חוץ. היא מחזיקה במאזן השני בטיבו בליגה מחוץ לבית עם 8 ניצחונות, תיקו אחד ו-3 הפסדים, כלומר 25 נקודות מתוך 36 אפשריות, 69% הצלחה.

נתונים טקטיים: שליטה מול יעילות

המשחק הערב מפגיש שתי גישות שונות. הפועל באר שבע מובילה את הליגה בהחזקת כדור עם 62.7%, וגם מייצרת יותר ניסיונות הבקעה, 18.5 בממוצע למשחק לעומת 15.8 של מכבי תל אביב.

מנגד, מכבי תל אביב יעילה יותר מול השער, עם 13.7% ניצול מצבים לעומת 11.9% של באר שבע. בנוסף, הצהובים מובילים את הליגה באחוז תיקולים מוצלחים עם 46.2%, מה שמעיד על משחק לחץ אפקטיבי.

שחקני מכבי תל אביב

שחקני המפתח

בצד של מכבי תל אביב, עידו שחר ממשיך להיות גורם משמעותי עם 9 שערים, רובם מתוך רחבת ה-16, כולל 3 בנגיחות. רוי רביבו מוביל את הליגה עם 8 בישולים וגם סחט 4 פנדלים, בעוד הליו וארלה נמצא בכושר מצוין עם מעורבות ישירה ב-4 שערים ב-5 המשחקים האחרונים.

בהפועל באר שבע, קינגס קאנגווה בולט במיוחד עם מעורבות ישירה ב-13 שערים העונה, מתוכם 8 מאז תחילת הסיבוב השני. אור בלוריאן מציג דומיננטיות פיזית עם 65.3% הצלחה במאבקים, ומוחמד אבו רומי תרם 20 חילוצי כדור בשליש האחרון, נתון שממקם אותו בצמרת הליגה.

קינגס קאנגווה

כל הסימנים לקרב פתוח

הנתונים מצביעים על משחק שיכול ללכת לשני הכיוונים. מצד אחד, באר שבע מגיעה עם ביטחון אחרי שני ניצחונות העונה על היריבה. מצד שני, מכבי תל אביב בכושר התקפי מצוין ובעלת יתרון ביתיות.

כך או כך, כל הסימנים מצביעים על עוד מפגש טעון, אינטנסיבי ומלא שערים בין שתי קבוצות שמכירות היטב אחת את השנייה, וינסו לעשות צעד משמעותי במאבקי הצמרת.

