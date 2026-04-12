יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:38
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6327-4732מילאן3
6029-5532יובנטוס4
5822-5331קומו5
5728-4532רומא6
5328-4432אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4342-3832אודינזה10
4241-3831ססואולו11
3954-3732טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3344-3332קליארי15
3244-3631פיורנטינה16
2747-2632קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1855-2332ורונה19
1858-2332פיזה20

בתום משחק סוער: גנואה גברה 1:2 על ססואולו

שתי הקבוצות סיימו את המשחק ב-10 שחקנים לאחר הרחקה כפולה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כולל של ברארדי. אקובאן הכריע לטובת המארחים בדקה ה-84

רוסלן מלינובסקי חוגג (IMAGO)
רוסלן מלינובסקי חוגג (IMAGO)

המחזור ה-32 של הסרייה א’ נמשך לו בכל הכוח גם ביום (ראשון), כשבמשחק המוקדם גנואה גברה 1:2 על ססואולו בתום מפגש סוער. בהמשך יום המשחקים פארמה תארח את נאפולי, בולוניה תפגוש את לצ’ה ואינטר תצא למשחק חוץ קשה במיוחד אצל קומו.

גנואה – ססואולו 1:2

משחק סוער במיוחד ורבוי אירועים קיבלנו בגנואה, כשעוד לפני הבלגן המארחת עלתה ליתרון משער של רוסלן מלינובסקי בדקה ה-18. ממש על סף הירידה להפסקה דומניקו ברארדי ומיקאל אלרטסון הורחקו והשאירו את שתי הקבוצות ב-10 שחקנים. ססואולו הצליחה למצוא את השוויון בדקה ה-57 מרגליו של איסמעיל קונה, אבל המילה האחרונה הייתה של אקובאן, שעם שער בדקה ה-84 העניק שלוש נקודות למקומיים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
