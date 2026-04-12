בתום משחק סוער: גנואה גברה 1:2 על ססואולו

המחזור ה-32 של הסרייה א’ נמשך לו בכל הכוח גם ביום (ראשון), כשבמשחק המוקדם גנואה גברה 1:2 על ססואולו בתום מפגש סוער. בהמשך יום המשחקים פארמה תארח את נאפולי, בולוניה תפגוש את לצ’ה ואינטר תצא למשחק חוץ קשה במיוחד אצל קומו.

גנואה – ססואולו 1:2

משחק סוער במיוחד ורבוי אירועים קיבלנו בגנואה, כשעוד לפני הבלגן המארחת עלתה ליתרון משער של רוסלן מלינובסקי בדקה ה-18. ממש על סף הירידה להפסקה דומניקו ברארדי ומיקאל אלרטסון הורחקו והשאירו את שתי הקבוצות ב-10 שחקנים. ססואולו הצליחה למצוא את השוויון בדקה ה-57 מרגליו של איסמעיל קונה, אבל המילה האחרונה הייתה של אקובאן, שעם שער בדקה ה-84 העניק שלוש נקודות למקומיים.