שוב שגרה: תערוכת אקספו תערך במרתון ירושלים

כנהוג בכל המרתונים בעולם, לקראת מרתון ירושלים ה-15 שייערך ביום ו', ה-17 באפריל 2026 תקיים עיריית ירושלים את EXPO ירושלים - תערוכת ספורט ייחודית, שתתקיים בין התאריכים 14-16.04.26 , כ"ז – כ"ט בניסן תשפ"ו, (ימים שלישי עד חמישי) בין השעות 15:00-21:00, במתחם הסינמה סיטי ירושלים. הכניסה חופשית.

מרתון ירושלים הקרוב בו צפויים להשתתף כ-40 אלף רצות ורצים, משקף את החוסן המנטלי של הציבור הישראלי, את השפעתה החיובית של פעילות ספורטיבית בעת הנוכחית ואת היכולת לשוב לשגרה גם לאחר תקופה ביטחונית מורכבת. המרתון הירושלמי יעבור באתרים ההיסטוריים והמרכזים של הבירה.

במסגרת EXPO ירושלים, יתארחו במשך שלושת ימי הפעילות, אלפי רצים ורצות המשתתפים במקצי המרתון השונים, קהל רחב שוחר ספורט ואורח חיים בריא, וכן משפחות רבות שייהנו מחוויית ספורט ופנאי מיוחדת. באי ה-EXPO ייהנו משעתיים חניה בחינם בחניון הסינמה סיטי (החל מהשעה 14:00).

על המתחם המיוחד

מדובר במתחם ספורט ססגוני, שימוקם בקומת המסחר של הסינמה סיטי ובו ביתנים של מותגי הספורט המובילים בעולם, אשר יציגו מגוון רחב של פריטי ספורט וחידושים מיוחדים בתחום זה. בנוסף ,במהלך ימי התערוכה יוענקו הטבות מיוחדות למשתתפי המרתון, לבאי התערוכה ולמשפחות, באולמות הקולנוע שבסינמה סיטי ובמתחם הבילוי והפנאי שבקומת המסחר.

חלוקת ערכות הריצה: במסגרת EXPO ירושלים יוקם מתחם מרווח ומיוחד לחלוקת ערכות הריצה של המשתתפים במקצים השונים של מרתון ירושלים. במהלך ימי התערוכה, צפויים להגיע אל המתחם אלפי הרצים והרצות על מנת לקחת את הערכות שלהם בצורה נוחה, מהירה ויעילה.

ערב הפסטה המסורתי: בדומה למרתונים הגדולים בעולם וכן במרתון ירושלים, ייערך ערב הפסטה המסורתי לרצי המרתון המלא (42.2 ק"מ), ביום חמישי, 16.04.26 בשעות הערב, במסגרת התערוכה. באירוע החגיגי, ייהנו המשתתפים מפסטיבל פסטה, טעמים ופחמימות שייסעו להם לקראת הריצה המאתגרת המצפה להם בבוקר שלמחרת. את התערוכה מפיקים חברת ספורט אקספו.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "מרתון ירושלים הנו ביטוי לרוח הירושלמית החזקה, שממשיכה לפעום גם בתקופות מאתגרות. אנו גאים לארח עשרות אלפי רצות ורצים מהארץ ומהעולם, ולהציע להם חוויה ספורטיבית, קהילתית וערכית בלב הבירה ועל רקע הנופים המרהיבים של ירושלים. אני מזמין את תושבי ירושלים ואת כלל הציבור להגיע, ליהנות מהאווירה הייחודית, לקחת חלק בחגיגת הספורט, ולהרגיש שוב את האנרגיה, החיוניות והתקווה שממלאות את העיר."