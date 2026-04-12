"משוכנע שיעזוב": קסאדו בדרך החוצה מברצלונה

אובדן המעמד של מארק קסאדו בתוכניות של האנזי פליק ברור מאוד. הקשר הצעיר כמעט ואינו מקבל דקות במשחקי ברצלונה, ונוכחותו בקבוצה הפכה לכמעט סמלית.

מתוך 12 המשחקים האחרונים של הקבוצה הקטלונית, בהם בוצעו רוטציות בשל פציעות, קסאדו לא שיחק ב-7 מהם. גם בדרבי של שבת מול אספניול הוא לא פתח בהרכב.

עם חזרתו של גאבי, התחרות על המקום גדלה, ובמשחקים החשובים גאבי תמיד הועדף על פניו בתוכניות של המאמן. אבל קסאדו בן 22 בלבד, והוא לא יכול להרשות לעצמו להעביר עוד עונה כמעט בלי דקות ובלי להתקדם.

בדרך לסעודיה

ברצלונה גם לא הציעה לקסאדו הארכת חוזה, ואין לה כרגע כוונה לשבת למשא ומתן עם סוכניו, למרות שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני 2028, ואף דובר בעבר על שיפור תנאים.

לפי ‘ספורט’ הקטלוני, כל אלה השפיעו על החלטתו של הקשר לעזוב את ברצלונה בתום העונה הנוכחית. רק שינוי קיצוני במעמדו, דבר שנראה כרגע מאוד לא סביר עד סיום העונה, עשוי לגרום לו לשנות החלטה שכבר התקבלה לאחר מחשבה.

היעד הסביר ביותר נכון להיום הוא ערב הסעודית, שם מספר קבוצות כבר הביעו עניין בו. נותר לראות איזה רווח כלכלי תרצה ברצלונה להפיק מהעסקה, כאשר מדובר על סכום של כ-20 מיליון אירו. קשה להאמין שיישאר בלה ליגה, שכן לא הוגשו הצעות שמעניינות אותו.