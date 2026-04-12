יום ראשון, 12.04.2026 שעה 18:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4638-4531בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3938-3731אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"משוכנע שיעזוב": קסאדו בדרך החוצה מברצלונה

הקשר הולך ומשתכנע שהוא לא נמצא בתוכניות של האנזי פליק וקיבל החלטה עקרונית לעזוב בקיץ, כשהוא זוכה לעניין בסעודיה. המחיר שלו: כ-20 מיליון אירו

|
מארק קסאדו (IMAGO)
אובדן המעמד של מארק קסאדו בתוכניות של האנזי פליק ברור מאוד. הקשר הצעיר כמעט ואינו מקבל דקות במשחקי ברצלונה, ונוכחותו בקבוצה הפכה לכמעט סמלית.

מתוך 12 המשחקים האחרונים של הקבוצה הקטלונית, בהם בוצעו רוטציות בשל פציעות, קסאדו לא שיחק ב-7 מהם. גם בדרבי של שבת מול אספניול הוא לא פתח בהרכב.

עם חזרתו של גאבי, התחרות על המקום גדלה, ובמשחקים החשובים גאבי תמיד הועדף על פניו בתוכניות של המאמן. אבל קסאדו בן 22 בלבד, והוא לא יכול להרשות לעצמו להעביר עוד עונה כמעט בלי דקות ובלי להתקדם.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

בדרך לסעודיה

ברצלונה גם לא הציעה לקסאדו הארכת חוזה, ואין לה כרגע כוונה לשבת למשא ומתן עם סוכניו, למרות שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני 2028, ואף דובר בעבר על שיפור תנאים.

לפי ‘ספורט’ הקטלוני, כל אלה השפיעו על החלטתו של הקשר לעזוב את ברצלונה בתום העונה הנוכחית. רק שינוי קיצוני במעמדו, דבר שנראה כרגע מאוד לא סביר עד סיום העונה, עשוי לגרום לו לשנות החלטה שכבר התקבלה לאחר מחשבה.

היעד הסביר ביותר נכון להיום הוא ערב הסעודית, שם מספר קבוצות כבר הביעו עניין בו. נותר לראות איזה רווח כלכלי תרצה ברצלונה להפיק מהעסקה, כאשר מדובר על סכום של כ-20 מיליון אירו. קשה להאמין שיישאר בלה ליגה, שכן לא הוגשו הצעות שמעניינות אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
