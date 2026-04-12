יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

שלושה תפרים בגבה: אמבפה נעדר מאימון ריאל

כוכב הבלאנקוס סובל מחתך לא פשוט בעקבות הכניסה של רייס, כשהוא מתאושש ועבד בחדר הכושר בלבד. שיתופו מול באיירן אינו מוטל בספק, אך עם אמצעי הגנה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד קיבלה עדכון מעודד יחסית לקראת המשחק הקרוב בליגת האלופות: קיליאן אמבפה אמנם סובל מחתך לא פשוט בגבה הימנית, אך צפוי להיות כשיר למשחק במינכן. החלוץ הצרפתי נזקק להתערבות רפואית ולשלושה תפרים לאחר שספג מכה חזקה במשחק מול ג’ירונה, אך במועדון לא חוששים לגבי שיתופו.

האירוע התרחש בדקה ה-89 של המשחק, כאשר אמבפה פרץ מצד ימין ונכנס לרחבה, שם ספג מרפק מוויטור רייס. למרות עוצמת הפגיעה והדימום המשמעותי שנגרם, השופט בחר שלא לשרוק לפנדל, החלטה שעוררה זעם גדול במועדון. אמבפה עצמו הצליח להמשיך לשחק עד לסיום, אך רק לאחר מכן התברר בחדר ההלבשה כי מדובר בפציעה עמוקה יחסית.

בבדיקות שנערכו לאחר המשחק הוחלט לבצע תפירה של החתך, והחלוץ קיבל שלושה תפרים מעל העין. מאז, הוא מתאושש ומבצע עבודה בחדר הכושר בלבד, מבלי לחזור עדיין לאימונים על כר הדשא. גם באימון האחרון הוא לא השתתף, בעיקר בשל אי נוחות באזור ומתוך רצון להימנע ממכה נוספת.

אמבפה מדמם אחרי הכניסה (רויטרס)

הכעס בריאל מדריד והפתרון בדרך

בריאל מדריד רגועים בכל הנוגע לכשירותו של אמבפה למשחק מול באיירן מינכן, ואף מעריכים כי יפתח בהרכב. יחד עם זאת, במועדון עובדים על פתרון הגנתי שיגן על האזור הפגוע. מסכה לא עומדת על הפרק, אך כן מתוכנן אמצעי הגנה כלשהו שיאפשר לו לשחק בלי סיכון מיותר.

החתך של אמבפה (אינסטגרם)

במקביל, הזעם במועדון על ההחלטה שלא לשרוק לפנדל רק הולך ומתגבר. אלברו ארבלואה ואנשי הצוות לא הסתירו את התסכול, כאשר נשמעו גם אמירות חריפות יותר מתוך המועדון. “זה פנדל כאן וגם על הירח”, נטען לאחר המשחק, כשהתחושה הכללית היא שהקבוצה קופחה בהחלטה קריטית.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

למרות הסערה, בריאל מדריד כבר שמו את הליגה בצד ומתמקדים לחלוטין במשימה הקרובה בליגת האלופות. אחרי התיקו מול ג’ירונה, הקבוצה חזרה לאימונים כשהמטרה ברורה, להגיע מוכנים לקרב הגדול במינכן, עם אמבפה בהרכב, גם אם עדיין עם תפרים מעל העין.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */