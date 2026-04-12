שלושה תפרים בגבה: אמבפה נעדר מאימון ריאל

ריאל מדריד קיבלה עדכון מעודד יחסית לקראת המשחק הקרוב בליגת האלופות: קיליאן אמבפה אמנם סובל מחתך לא פשוט בגבה הימנית, אך צפוי להיות כשיר למשחק במינכן. החלוץ הצרפתי נזקק להתערבות רפואית ולשלושה תפרים לאחר שספג מכה חזקה במשחק מול ג’ירונה, אך במועדון לא חוששים לגבי שיתופו.

האירוע התרחש בדקה ה-89 של המשחק, כאשר אמבפה פרץ מצד ימין ונכנס לרחבה, שם ספג מרפק מוויטור רייס. למרות עוצמת הפגיעה והדימום המשמעותי שנגרם, השופט בחר שלא לשרוק לפנדל, החלטה שעוררה זעם גדול במועדון. אמבפה עצמו הצליח להמשיך לשחק עד לסיום, אך רק לאחר מכן התברר בחדר ההלבשה כי מדובר בפציעה עמוקה יחסית.

בבדיקות שנערכו לאחר המשחק הוחלט לבצע תפירה של החתך, והחלוץ קיבל שלושה תפרים מעל העין. מאז, הוא מתאושש ומבצע עבודה בחדר הכושר בלבד, מבלי לחזור עדיין לאימונים על כר הדשא. גם באימון האחרון הוא לא השתתף, בעיקר בשל אי נוחות באזור ומתוך רצון להימנע ממכה נוספת.

הכעס בריאל מדריד והפתרון בדרך

בריאל מדריד רגועים בכל הנוגע לכשירותו של אמבפה למשחק מול באיירן מינכן, ואף מעריכים כי יפתח בהרכב. יחד עם זאת, במועדון עובדים על פתרון הגנתי שיגן על האזור הפגוע. מסכה לא עומדת על הפרק, אך כן מתוכנן אמצעי הגנה כלשהו שיאפשר לו לשחק בלי סיכון מיותר.

במקביל, הזעם במועדון על ההחלטה שלא לשרוק לפנדל רק הולך ומתגבר. אלברו ארבלואה ואנשי הצוות לא הסתירו את התסכול, כאשר נשמעו גם אמירות חריפות יותר מתוך המועדון. “זה פנדל כאן וגם על הירח”, נטען לאחר המשחק, כשהתחושה הכללית היא שהקבוצה קופחה בהחלטה קריטית.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

למרות הסערה, בריאל מדריד כבר שמו את הליגה בצד ומתמקדים לחלוטין במשימה הקרובה בליגת האלופות. אחרי התיקו מול ג’ירונה, הקבוצה חזרה לאימונים כשהמטרה ברורה, להגיע מוכנים לקרב הגדול במינכן, עם אמבפה בהרכב, גם אם עדיין עם תפרים מעל העין.