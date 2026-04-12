נבחרת הנערות עד 19 ניצחה 0:3 את קזחסטן

אחרי ה-0:7 המוחץ על מלטה לפני כמה ימים, החבורה של סילבי ז'אן רשמה ניצחון מרשים נוסף. תמר גורן, זיו רוט חזן ותמר ערקובי כבשו לזכות ישראל

נבחרות הנערות עד גיל 19 של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרות הנערות עד גיל 19 של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

הנבחרות הצעירות של ישראל ממשיכות את התקופה המוצלחת שלהן, כאשר לאחר ההצלחה של נבחרות הגברים, הפעם מדובר בבנות ישראל, שעשו ניצחון גדול.

נבחרת הנערות עד גיל 19, בהדרכת סילבי ז'אן, ניצחה 0:3 את קזחסטן במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. תמר גורן, זיו רוט חזן ותמר ערקובי כבשו לזכות ישראל.

כזכור, רק לפני כמה ימים, הנבחרת ניצחה את מלטה בתוצאה החד צדדית לחלוטין –  0:7. אז, תמר גורן כיכבה עם צמד (3', 38'), כאשר אור דיבן הוסיפה גם היא שני שערים (42' פ', 48'). עדי גולדן (22'), טליה קמין (82') ושי אלמלח (86') התכבדו כל אחת בשער אחד לזכות הנבחרת.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
