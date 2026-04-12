נבחרת הנערות עד 19 ניצחה 0:3 את קזחסטן

הנבחרות הצעירות של ישראל ממשיכות את התקופה המוצלחת שלהן, כאשר לאחר ההצלחה של נבחרות הגברים, הפעם מדובר בבנות ישראל, שעשו ניצחון גדול.

נבחרת הנערות עד גיל 19, בהדרכת סילבי ז'אן, ניצחה 0:3 את קזחסטן במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. תמר גורן, זיו רוט חזן ותמר ערקובי כבשו לזכות ישראל.

כזכור, רק לפני כמה ימים, הנבחרת ניצחה את מלטה בתוצאה החד צדדית לחלוטין – 0:7. אז, תמר גורן כיכבה עם צמד (3', 38'), כאשר אור דיבן הוסיפה גם היא שני שערים (42' פ', 48'). עדי גולדן (22'), טליה קמין (82') ושי אלמלח (86') התכבדו כל אחת בשער אחד לזכות הנבחרת.