זעם באשדוד על ה-VAR: מתיחת הקווים יצרה טרפז

למרות שלא הצליחו לקחת שלוש נקודות, במ.ס אשדוד יצאו בתחושת הקלה מה-0:0 מול עירוני טבריה אמש (שבת). הסיבה המרכזית היא שמאבק ההישרדות לא השתנה, והפער מהיריבה והקו האדום נשאר על חמש נקודות, כשבקופה נותרו עוד 21 נקודות עד סיום העונה.

עם זאת, בקבוצה לא הסתירו את התסכול מהשיפוט. באשדוד כעסו על ביטול השער בעקבות החלטת VAR על נבדל, ולא אהבו את מה שראו בהילוכים החוזרים. "כל פעם נרשם שיא חדש, כל אחד שרואה את מתיחת הקווים ביחס לסימוני הדשא, רואה קו עקום. הקו יצר טרפז, זה כבר לא ייאמן", אמרו במועדון.

בצד המקצועי, מי שקיבל לא מעט מחמאות הוא השוער, קרול נימצ'יסקי. אחרי תקופה פחות יציבה, הפעם הוא סיפק הופעה טובה במיוחד, כולל הצלה קריטית ממש לפני הסיום שמנעה הפסד. מי שעוד קיבל מחמאות היה גם נועם מוצ'ה, שחזר ישירות להרכב. באשדוד הודו שמוצ’ה לא נכלל בסגל נגד מכבי נתניה בגלל החתימה בבית”ר ירושלים, אבל אחרי שיחות ובקשות מצד השחקן, ג’קי בן זקן החליט להפוך את ההחלטה.

בגזרת הפצועים, יש מעט חדשות מעודדות. ההערכה היא שרועי גורדנה יחזור לסגל בתוך כשבועיים, כשגם אבישי כהן ואורי עזו כבר שבו לספסל במשחק האחרון. מנגד, טימותי אוואני צפוי להיעדר גם בשלושת השבועות הקרובים.