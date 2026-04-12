יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

זעם באשדוד על ה-VAR: מתיחת הקווים יצרה טרפז

באשדוד היו מרוצים מה-0:0 מול טבריה, אך הביעו תסכול מהשיפוט: "בכל פעם נרשם שיא חדש". נימצ'יסקי זכה למחמאות, בן זקן הפך את ההחלטה לגבי מוצ'ה

|
שחקני מ.ס אשדוד (חג'אג' רחאל)
שחקני מ.ס אשדוד (חג'אג' רחאל)

למרות שלא הצליחו לקחת שלוש נקודות, במ.ס אשדוד יצאו בתחושת הקלה מה-0:0 מול עירוני טבריה אמש (שבת). הסיבה המרכזית היא שמאבק ההישרדות לא השתנה, והפער מהיריבה והקו האדום נשאר על חמש נקודות, כשבקופה נותרו עוד 21 נקודות עד סיום העונה.

עם זאת, בקבוצה לא הסתירו את התסכול מהשיפוט. באשדוד כעסו על ביטול השער בעקבות החלטת VAR על נבדל, ולא אהבו את מה שראו בהילוכים החוזרים. "כל פעם נרשם שיא חדש, כל אחד שרואה את מתיחת הקווים ביחס לסימוני הדשא, רואה קו עקום. הקו יצר טרפז, זה כבר לא ייאמן", אמרו במועדון.

בצד המקצועי, מי שקיבל לא מעט מחמאות הוא השוער, קרול נימצ'יסקי. אחרי תקופה פחות יציבה, הפעם הוא סיפק הופעה טובה במיוחד, כולל הצלה קריטית ממש לפני הסיום שמנעה הפסד. מי שעוד קיבל מחמאות היה גם נועם מוצ'ה, שחזר ישירות להרכב. באשדוד הודו שמוצ’ה לא נכלל בסגל נגד מכבי נתניה בגלל החתימה בבית”ר ירושלים, אבל אחרי שיחות ובקשות מצד השחקן, ג’קי בן זקן החליט להפוך את ההחלטה. 

נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)

בגזרת הפצועים, יש מעט חדשות מעודדות. ההערכה היא שרועי גורדנה יחזור לסגל בתוך כשבועיים, כשגם אבישי כהן ואורי עזו כבר שבו לספסל במשחק האחרון. מנגד, טימותי אוואני צפוי להיעדר גם בשלושת השבועות הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */