ברגל ימין: פתיחה מצוינת לגיא ארטמן בפלייאוף

פתיחה מצוינת לגיא ארטמן בפלייאוף ההעפלה לליגה הגרמנית השנייה. הגארד סייע ללוק ברנאו, קבוצת הבת של אלבה ברלין, לנצח 67:87 את דרזדן והיא מוליכה 0:1 בסדרת שמינית הגמר. לוק ברנאו סיימה את העונה הסדירה במקום השני בבית הצפוני, בעוד שדרזדן שביעית בבית הדרומי.

ארטמן סיים כקלע המוביל של קבוצתו עם 18 נקודות ב-29 דקות (4/9 מהשלוש), 5 אסיסיטים, 3 חטיפות, 2 ריבאונדים, איבוד אחד ומדד פלוס מינוס 17 - הגבוה במגרש. כזכור, הצטיינותו של ארטמן במדי ברנאו העלתה אותו לסגל הקבוצה הראשונה של אלבה ברלין במהלך חודשים פברואר ומרץ, עקב מכת פציעות.

גיא ארטמן (אלבה ברלין)

ארטמן שותף אז בשלושה משחקי ליגה וכן בחצי גמר וגמר הגביע הגרמני. בסוף מרץ חזר בלעדית לקבוצת הבת, עקב החוקים בגרמניה, המאפשרים לשחק חמישה משחקים בלבד בשתי מסגרות שונות. בפברואר העניק ארטמן ראיון בלעדי ל- ONE ובו סיפר על ההתקדמות שעשה העונה בגרמניה.