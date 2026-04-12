יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:25
כדורסל עולמי  >> ליגה גרמנית סל
ליגה גרמנית סל 25-26
01934-226926באיירן מינכן1
02121-231927אלבה ברלין2
02252-242427באמברג3
02112-225027אולם4
02396-249630בון5
02248-229527 רוסטוק סיוולבס6
02648-268330ראסטה וכטה7
02271-230228וירצבורג8
02375-236828לודוויגסבורג9
02597-257028טרייר10
02309-227327אולדנבורג11
02464-241628המבורג12
02418-235928שמניץ13
02449-238328מיטלדויטשר14
02579-251230פרנקפורט סקייליינרס15
02507-228129היידלברג16
02521-226428סיינס סיטי ינה17
02495-223228לובן בראונשווייג18

ברגל ימין: פתיחה מצוינת לגיא ארטמן בפלייאוף

הישראלי פתח נהדר את הדרך של לוק ברנאו לליגה השנייה, כאשר היא הביסה את דרזדן בשמינית הגמר. הגארד הצטיין והוביל את קבוצתו לניצחון עם 18 נקודות

|
גיא ארטמן (IMAGO)
גיא ארטמן (IMAGO)

פתיחה מצוינת לגיא ארטמן בפלייאוף ההעפלה לליגה הגרמנית השנייה. הגארד סייע ללוק ברנאו, קבוצת הבת של אלבה ברלין, לנצח 67:87 את דרזדן והיא מוליכה 0:1 בסדרת שמינית הגמר. לוק ברנאו סיימה את העונה הסדירה במקום השני בבית הצפוני, בעוד שדרזדן שביעית בבית הדרומי.

ארטמן סיים כקלע המוביל של קבוצתו עם 18 נקודות ב-29 דקות (4/9 מהשלוש), 5 אסיסיטים, 3 חטיפות, 2 ריבאונדים, איבוד אחד ומדד פלוס מינוס 17 - הגבוה במגרש. כזכור, הצטיינותו של ארטמן במדי ברנאו העלתה אותו לסגל הקבוצה הראשונה של אלבה ברלין במהלך חודשים פברואר ומרץ, עקב מכת פציעות.

גיא ארטמן (אלבה ברלין)גיא ארטמן (אלבה ברלין)

ארטמן שותף אז בשלושה משחקי ליגה וכן בחצי גמר וגמר הגביע הגרמני. בסוף מרץ חזר בלעדית לקבוצת הבת, עקב החוקים בגרמניה, המאפשרים לשחק חמישה משחקים בלבד בשתי מסגרות שונות. בפברואר העניק ארטמן ראיון בלעדי ל- ONE ובו סיפר על ההתקדמות שעשה העונה בגרמניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */