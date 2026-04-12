הפועל ת"א מימשה את האופציה על דורון ליידנר

הפועל תל אביב החליטה להשאיר אצלה את דורון ליידנר לטווח ארוך, לאחר שהודיעה כי תפעיל את סעיף הרכישה שלו מאולימפיאקוס היוונית. המשמעות: המגן השמאלי, שגדל בחודורוב, ימשיך ללבוש אדום גם בשנים הקרובות, כשהחתימה הרשמית על חוזה חדש לטווח של 4 שנים צפויה בימים הקרובים.

ליידנר חזר בקיץ האחרון להפועל תל אביב בהשאלה מהקבוצה היוונית אחרי תקופה לא פשוטה בחו"ל. במועדון החליטו ללכת עליו ולהשאיר אותו גם לשנים הבאות, כשהאופציה שנקבעה מראש עמדה על כ-700 אלף אירו. במקביל, קיימת אפשרות שהסכום הסופי יהיה נמוך יותר בעקבות יחסים טובים בין המועדונים.

כזכור, ליידנר נמכר לאולימפיאקוס לפני כשלוש וחצי שנים בסכום של כ-1.5 מיליון אירו, אך לא הצליח לבסס את עצמו שם. החזרה לבלומפילד נתנה לו הזדמנות מחודשת, ובהפועל מאמינים שהוא יכול לחזור ליכולת שהציג בתחילת דרכו ולחזור להיות המגן השמאלי המוביל בכדורגל הישראלי.