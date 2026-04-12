ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א מימשה את האופציה על דורון ליידנר

האדומים מימשו את האופציה שהייתה קבועה מראש, על סך 700 אלף אירו, ורכשה את המגן השמאלי מאולימפיאקוס. יחתום בקרוב על חוזה חדש באדום לארבע שנים

דורון ליידנר (רדאד ג'בארה)
הפועל תל אביב החליטה להשאיר אצלה את דורון ליידנר לטווח ארוך, לאחר שהודיעה כי תפעיל את סעיף הרכישה שלו מאולימפיאקוס היוונית. המשמעות: המגן השמאלי, שגדל בחודורוב, ימשיך ללבוש אדום גם בשנים הקרובות, כשהחתימה הרשמית על חוזה חדש לטווח של 4 שנים צפויה בימים הקרובים.

ליידנר חזר בקיץ האחרון להפועל תל אביב בהשאלה מהקבוצה היוונית אחרי תקופה לא פשוטה בחו"ל. במועדון החליטו ללכת עליו ולהשאיר אותו גם לשנים הבאות, כשהאופציה שנקבעה מראש עמדה על כ-700 אלף אירו. במקביל, קיימת אפשרות שהסכום הסופי יהיה נמוך יותר בעקבות יחסים טובים בין המועדונים.

כזכור, ליידנר נמכר לאולימפיאקוס לפני כשלוש וחצי שנים בסכום של כ-1.5 מיליון אירו, אך לא הצליח לבסס את עצמו שם. החזרה לבלומפילד נתנה לו הזדמנות מחודשת, ובהפועל מאמינים שהוא יכול לחזור ליכולת שהציג בתחילת דרכו ולחזור להיות המגן השמאלי המוביל בכדורגל הישראלי. 

