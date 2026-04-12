ליגות הנוער הבכירות עד נערים ג' יחזרו בסופ"ש

ליגות העל בנוער ובנערים א'-ג' יחזרו בשבת הקרובה, לאומית נוער רק בשבת הבאה. בעוד כשבוע תתקבל החלטה לגבי הליגות ארציות והמחוזיות בכל השנתונים

מועתז חמד מול לוטם אסרס (רועי כפיר)
הנהלת ההתאחדות לכדורגל התכנסה היום (ראשון) והכריע בעניין מחלקות הנוער, כאשר נקבע כי ליגת העל לנוער וליגות נערים א', ב' ו-ג' על יחזרו לפעילות מלאה, בעוד אלו מהליגות הארציות והמחוזיות בשנתונים אלה ואחרים ימתינו להכרעה בעניינם בשבוע נוסף, בהתאם להתפתחויות אזוריות. הליגה הלאומית לנוער (צפון ודרום) תחזור רק בסוף השבוע הבא (25.4).

מבחינת הרפורמה (הוספת ליגה), אם הליגות הארציות והמחוזיות לא יחזרו לשחק העונה כדורגל, זו תידחה לעונה שלאחר מכן. ומה בדבר הילדים והטרומיים? אלו לא יעמדו לדין, באם יחליטו שלא לחזור ולשחק כדורגל. מי שכן ירצה לחזור לכר הדשא, יעשה זאת בהתאם להנחיות באזור מגוריו. יחד עם זאת, מועדי משחקי גביע המדינה ייקבעו בקרוב.

בימים הקרובים יימסרו לוחות המשחקים החדשים לקבוצות ליגת העל והלאומית לנוער, לצד לוחות משחקי ליגות נערים א'-ג' על החדשים שיימשכו עד לסוף חודש מאי. מי שתסיים ראשונה, תעלה לליגה גבוהה יותר, מי שתסיימנה מתחת לקו האדום – ירדו לליגה נמוכה יותר ומהמקום השני ילכו למשחק מבחן.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "לא פעם בחמש השנים האחרונות נדרשנו לקבל החלטות על המשך הליגות או עצירתן, שאף אחת מהן לא הייתה יכולה להיות אידאלית. הנסיבות מחייבות קבלת החלטות קשות, כאשר תמיד יש נימוקים לכאן ולכאן. בהתאם להמלצת הוועדות הרלוונטיות, עשתה הנהלת ההתאחדות מאמץ רב למצוא את האיזונים הנכונים במארג השיקולים.

“ראינו חשיבות גדולה לחזור לשחק דווקא בליגות הנוער והילדים לטובת התחרותיות, החוסן הנפשי והלאומי והתקווה לעתיד. אני מדגיש בפני כל המנהלים והגורמים האחראים את החשיבות לקיום הפעילות באזורים השונים אך ורק בהתאם להנחיות פיקוד העורף".

