361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אחיינו של מאמן דטרויט חתם בב"ש/דימונה

הדרומיים צירפו את טי.ג'יי ביקרסטאף (24, 2.05), שיהיה הזר השלישי שלהם בנוסף לג'ף אוניל ודמפסי. אלייז'ה צ'יילדס בשיחות עם העמק על חזרה

טי.ג'יי ביקרסטאף (IMAGO)
טי.ג'יי ביקרסטאף (IMAGO)

קבוצות ליגת העל ממשיכות לעבוד כדי לסגור את הסגלים לקראת חידוש הליגה בשבת הקרובה. הפועל באר שבע/דימונה החתימה את שחקן הפנים, טי.ג'יי ביקרסטאף, אחיינו של מאמן דטרויט, ג’יי.בי ביקרסטאף.

הפורוורד/סנטר (24, 2.05), בוגר אוניברסיטת ג׳יימס מדיסון (2024), סיים את עונתו האחרונה באוניברסיטה עם 13.3 נקודות ו-8.4 ריבאונדים בממוצע למשחק. את שנת הרוקי שלו באירופה החל בלימסול הקפריסאית (16.2 נקודות, 11.2 ריבאונדים ו-3.4 אסיסטים). את העונה הנוכחית החל בבשקימי מקוסובו ובהמשך עבר לשחק בא.א.ק לרנקה מקפריסין.

כרגע באר שבע עם שלושה זרים בלבד, לאחר שג'ף אוניל שב לארץ עם טיסת המנהלת וקודי דמפס, הנשוי לישראלית, נשאר פה לכל אורך הדרך. יתר הזרים מסרבים לחזור בשלב זה ובבאר שבע עמלים על מציאת מחליפים, כמו גם שיחות עם הזרים הקיימים, כדי לשכנעם לחזור.

צ’יילדס יחזור?

הפועל העמק נמצאת בשיחות עם אלייז'ה צ'יילדס, כדי להחזירו לישראל. הפורוורד/סנטר נוטה להשתכנע לחזור לארץ ובקבוצה אופטימיים. כזכור, ארון ווילר הודיע לקבוצה כי לא יחזור וזו הביאה במקומו את מקס ברוקס, נוסף על קיילר אדוארדס, קמרון הנרי וניק אונגנדה, ששבו לארץ ביום שישי. אם צ'יילדס יחזור, העמק תשלים את מכסת הזרים שלה ואם לא, תצטרך להביא לו מחליף. 

צ'יילדס העמיד העונה עד כה בעמק ממוצעים של 9.7 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.6 אסיסטים, 1.3 חטיפות, 0.9 חסימות ומדד ממוצע של 11.2.

