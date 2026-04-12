אחיינו של מאמן דטרויט חתם בב"ש/דימונה

קבוצות ליגת העל ממשיכות לעבוד כדי לסגור את הסגלים לקראת חידוש הליגה בשבת הקרובה. הפועל באר שבע/דימונה החתימה את שחקן הפנים, טי.ג'יי ביקרסטאף, אחיינו של מאמן דטרויט, ג’יי.בי ביקרסטאף.

הפורוורד/סנטר (24, 2.05), בוגר אוניברסיטת ג׳יימס מדיסון (2024), סיים את עונתו האחרונה באוניברסיטה עם 13.3 נקודות ו-8.4 ריבאונדים בממוצע למשחק. את שנת הרוקי שלו באירופה החל בלימסול הקפריסאית (16.2 נקודות, 11.2 ריבאונדים ו-3.4 אסיסטים). את העונה הנוכחית החל בבשקימי מקוסובו ובהמשך עבר לשחק בא.א.ק לרנקה מקפריסין.

כרגע באר שבע עם שלושה זרים בלבד, לאחר שג'ף אוניל שב לארץ עם טיסת המנהלת וקודי דמפס, הנשוי לישראלית, נשאר פה לכל אורך הדרך. יתר הזרים מסרבים לחזור בשלב זה ובבאר שבע עמלים על מציאת מחליפים, כמו גם שיחות עם הזרים הקיימים, כדי לשכנעם לחזור.

צ’יילדס יחזור?

הפועל העמק נמצאת בשיחות עם אלייז'ה צ'יילדס, כדי להחזירו לישראל. הפורוורד/סנטר נוטה להשתכנע לחזור לארץ ובקבוצה אופטימיים. כזכור, ארון ווילר הודיע לקבוצה כי לא יחזור וזו הביאה במקומו את מקס ברוקס, נוסף על קיילר אדוארדס, קמרון הנרי וניק אונגנדה, ששבו לארץ ביום שישי. אם צ'יילדס יחזור, העמק תשלים את מכסת הזרים שלה ואם לא, תצטרך להביא לו מחליף.

צ'יילדס העמיד העונה עד כה בעמק ממוצעים של 9.7 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.6 אסיסטים, 1.3 חטיפות, 0.9 חסימות ומדד ממוצע של 11.2.