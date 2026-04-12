עירוני טבריה החזירה את פעילות מחלקת הנוער

12 יום לאחר שבמחלקת הנוער של עירוני טבריה ציינו כי הנוער יוצא לחל"ת, במועדון הודיעו היום (ראשון) כי מחלקת הנוער כולה, כולל האקדמיה, חוזרים לפעילות מלאה, כאשר האימונים יתקיימו בהתאם למערכת האימונים הקבועה, תוך שמירה על הוראות הבטיחות הנדרשות.

טבריה, שקבוצת הנוער שלה נמצאת בליגה הלאומית לנוער, במחוז צפון, סיימה את העונה הסדירה כשהיא במרכז הטבלה, הרי שהמלצת ועדת הנוער ובאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל, היא שמלבד ליגת העל לנוער וליגות נערים א'-ג' על, אף אחד מיתר הילדים לא יחזור לפעילות, כשהמספר המוערך הינו 18,000 ילדים, נערים ובני נוער שיישארו בבית עד הקיץ.

הודעת עירוני טבריה: "חזרה לפעילות מחלקת הנוער והאקדמיה. מועדון עירוני דורות טבריה מודיע על חזרה לפעילות אימונים סדירה של מחלקת הנוער והאקדמיה. על אף סיום משחקי הליגה במחלקות השונות, המועדון רואה חשיבות עליונה בהמשך תהליך הפיתוח המקצועי של השחקנים, ולכן כלל הקבוצות ישובו לשגרת אימונים מלאה ללא יוצא מן הכלל. האימונים יתקיימו בהתאם למערכת האימונים הקבועה, תוך שמירה על הוראות הבטיחות הנדרשות".