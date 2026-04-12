עירוני טבריה החזירה את פעילות מחלקת הנוער

ברקע חידוש הליגה הלאומית הצפוניים הודיעו כי הם מחזירים לפעילות את קבוצות הילדים שלהם: "המועדון רואה חשיבות עליונה בפיתוח המקצועי של השחקנים"

עירוני טבריה (צילום עודד חסין, המדיה של עירוני דורות טבריה)
12 יום לאחר שבמחלקת הנוער של עירוני טבריה ציינו כי הנוער יוצא לחל"ת, במועדון הודיעו היום (ראשון) כי מחלקת הנוער כולה, כולל האקדמיה, חוזרים לפעילות מלאה, כאשר האימונים יתקיימו בהתאם למערכת האימונים הקבועה, תוך שמירה על הוראות הבטיחות הנדרשות. 

טבריה, שקבוצת הנוער שלה נמצאת בליגה הלאומית לנוער, במחוז צפון, סיימה את העונה הסדירה כשהיא במרכז הטבלה, הרי שהמלצת ועדת הנוער ובאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל, היא שמלבד ליגת העל לנוער וליגות נערים א'-ג' על, אף אחד מיתר הילדים לא יחזור לפעילות, כשהמספר המוערך הינו 18,000 ילדים, נערים ובני נוער שיישארו בבית עד הקיץ.

עירוני טבריה (עודד חסין)עירוני טבריה (עודד חסין)

הודעת עירוני טבריה: "חזרה לפעילות מחלקת הנוער והאקדמיה. מועדון עירוני דורות טבריה מודיע על חזרה לפעילות אימונים סדירה של מחלקת הנוער והאקדמיה. על אף סיום משחקי הליגה במחלקות השונות, המועדון רואה חשיבות עליונה בהמשך תהליך הפיתוח המקצועי של השחקנים, ולכן כלל הקבוצות ישובו לשגרת אימונים מלאה ללא יוצא מן הכלל. האימונים יתקיימו בהתאם למערכת האימונים הקבועה, תוך שמירה על הוראות הבטיחות הנדרשות".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
