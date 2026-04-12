יום ראשון, 12.04.2026 שעה 13:40
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

עכשיו זה רשמי: קריית גת ואחי נצרת בלאומית

הנהלת ההתאחדות לכדורגל קיבלה היום את המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסגור העונה כפי שהיא, מה שאומר שהשתיים הראשונות בליגה א' צפון ודרום עולות סופית

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

עכשיו אפשר לברך באופן רשמי את מכבי קריית גת ומכבי אחי נצרת על העלייה שלהן לליגה הלאומית. מוקדם יותר היום (ראשון) התכנסה הנהלת ההתאחדות לכדורגל לדון במספר נושאים ולאשר, בין היתר, את המלצת ועדת ליגות א'-ג' בדבר סגירתן וסיומן מבעוד מועד, מה שקובע כי מכבי קריית גת ומכבי אחי נצרת עולות לליגה מקצוענית.

מכבי קריית גת, תחת פיקודו של רומן זולו, סיימה את העונה לאחר 21 משחקים, 17 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים – נתון שלא זכור מזה שנים ארוכות בליגה הזו. הקבוצה השיגה 55 נקודות, הבקיעה 53 שערים וספגה רק 18 שערים. מלכי השערים של הקבוצה הם אליאור משלי, עם 14 שערים וגיל חדד שרשם 10 שערים מאז ירד מהלאומית לליגה א' בחזרה.

מכבי אחי נצרת, תחת פיקודו של עלאא סאיג, סיימה העונה לאחר 21 משחקים, 15 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. הקבוצה השיגה 48 נקודות, הבקיעה 44 שערים וספגה רק 17 שערים. מלכי השערים של הקבוצה הם חמזה מוואסי, עם 12 שערים וח'אלד סלימאן, שהתכבד בשמונה שערים.

שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

היכן ישחקו בעונה הבאה? מכבי קריית גת במו"מ מתקדם לסגור את אצטדיון רחובות החדש, שיארח את הדרומיים וקהל האוהדים שלהם במגרש חדשני ואיכותי שטרם דרכה בו רגל. למכבי אחי נצרת נדרשים תיקונים ושיפורים בכדי שזו תארח את משחקיה בבית, בעילוט. לאחר ההודעה הרשמית על עלייתם ללאומית, יחלו העבודות בהתאם לבקשת מנהלת הליגות וההתאחדות.

העונה, בשונה משנים קודמות, לא יהיה משחק מבחן בין נציגת הליגה הלאומית (מקום 14) לבין אחת מאלו ששיחקו בפלייאוף ליגה א' צפון. כלומר, שתי יורדות בלבד מהלאומית לליגה א', אחת לצפון והשנייה לדרום, כך שבעונה הבאה 18 קבוצות בליגה א': עולה אחת, ארבע קבוצות בפלייאוף העליון, שתי קבוצות בפלייאוף התחתון ועוד ארבע קבוצות שיורדות לליגה ב'.

