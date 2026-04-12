עכשיו זה רשמי: קריית גת ואחי נצרת בלאומית

עכשיו אפשר לברך באופן רשמי את מכבי קריית גת ומכבי אחי נצרת על העלייה שלהן לליגה הלאומית. מוקדם יותר היום (ראשון) התכנסה הנהלת ההתאחדות לכדורגל לדון במספר נושאים ולאשר, בין היתר, את המלצת ועדת ליגות א'-ג' בדבר סגירתן וסיומן מבעוד מועד, מה שקובע כי מכבי קריית גת ומכבי אחי נצרת עולות לליגה מקצוענית.

מכבי קריית גת, תחת פיקודו של רומן זולו, סיימה את העונה לאחר 21 משחקים, 17 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים – נתון שלא זכור מזה שנים ארוכות בליגה הזו. הקבוצה השיגה 55 נקודות, הבקיעה 53 שערים וספגה רק 18 שערים. מלכי השערים של הקבוצה הם אליאור משלי, עם 14 שערים וגיל חדד שרשם 10 שערים מאז ירד מהלאומית לליגה א' בחזרה.

מכבי אחי נצרת, תחת פיקודו של עלאא סאיג, סיימה העונה לאחר 21 משחקים, 15 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. הקבוצה השיגה 48 נקודות, הבקיעה 44 שערים וספגה רק 17 שערים. מלכי השערים של הקבוצה הם חמזה מוואסי, עם 12 שערים וח'אלד סלימאן, שהתכבד בשמונה שערים.

שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

היכן ישחקו בעונה הבאה? מכבי קריית גת במו"מ מתקדם לסגור את אצטדיון רחובות החדש, שיארח את הדרומיים וקהל האוהדים שלהם במגרש חדשני ואיכותי שטרם דרכה בו רגל. למכבי אחי נצרת נדרשים תיקונים ושיפורים בכדי שזו תארח את משחקיה בבית, בעילוט. לאחר ההודעה הרשמית על עלייתם ללאומית, יחלו העבודות בהתאם לבקשת מנהלת הליגות וההתאחדות.

העונה, בשונה משנים קודמות, לא יהיה משחק מבחן בין נציגת הליגה הלאומית (מקום 14) לבין אחת מאלו ששיחקו בפלייאוף ליגה א' צפון. כלומר, שתי יורדות בלבד מהלאומית לליגה א', אחת לצפון והשנייה לדרום, כך שבעונה הבאה 18 קבוצות בליגה א': עולה אחת, ארבע קבוצות בפלייאוף העליון, שתי קבוצות בפלייאוף התחתון ועוד ארבע קבוצות שיורדות לליגה ב'.