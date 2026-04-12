יהלום צהוב: נועם בן הרוש מככב בדירוג CIES

המגן הימני של מכבי תל אביב, נועם בן הרוש, ממשיך למצב את עצמו כאחד הכישרונות המבטיחים בישראל. על פי נתונים חדשים שפרסם ארגון המחקר CIES בשיתוף עם חברת Impect, בן הרוש מדורג בין עשרת המגנים הצעירים (U21) הטובים ביותר באירופה במדד ה-"Verticality" - היכולת לקדם את המשחק באמצעות מסירות עומק.

עם ממוצע מרשים של 4.46 מסירות פרוגרסיביות ל-90 דקות, בן הרוש מוכיח כי הוא לא רק מגן יציב, אלא מנוע התקפי משמעותי שמחפש כל העת את הדרך הקצרה ביותר לעבר שער היריב. ההישג של שחקן מכבי ת”א מרשים במיוחד לאור העובדה שהוא ניצב ברשימה יוקרתית הכוללת מגנים מליגות ברחבי היבשת.

נועם בן הרוש במדי הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

בן הרוש, שמשחק גם במדי נבחרת ישראל הצעירה, מקדים את היאלטה בידסטרופ מהליגה הדנית ואת וניקולס ברנדיס. בעוד ששחקנים כמו מיכל גורגול (לך פוזנאן) ומתיאו פרז וינלוף (דינמו זאגרב) תופסים את המקומות הראשונים בדירוג.