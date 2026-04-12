יום ראשון, 12.04.2026 שעה 13:32
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

יהלום צהוב: נועם בן הרוש מככב בדירוג CIES

ארגון המחקר פרסם את רשימת 10 המגנים הצעירים להם המדד הגבוה ביותר ביכולת לקדם את המשחק באמצעות מסירות עומק, כשהמגן של מכבי ת"א נכנס למקום ה-8

נועם בן הרוש (סתיו מלך)
נועם בן הרוש (סתיו מלך)

המגן הימני של מכבי תל אביב, נועם בן הרוש, ממשיך למצב את עצמו כאחד הכישרונות המבטיחים בישראל. על פי נתונים חדשים שפרסם ארגון המחקר CIES בשיתוף עם חברת Impect, בן הרוש מדורג בין עשרת המגנים הצעירים (U21) הטובים ביותר באירופה במדד ה-"Verticality" - היכולת לקדם את המשחק באמצעות מסירות עומק.

עם ממוצע מרשים של 4.46 מסירות פרוגרסיביות ל-90 דקות, בן הרוש מוכיח כי הוא לא רק מגן יציב, אלא מנוע התקפי משמעותי שמחפש כל העת את הדרך הקצרה ביותר לעבר שער היריב. ההישג של שחקן מכבי ת”א מרשים במיוחד לאור העובדה שהוא ניצב ברשימה יוקרתית הכוללת מגנים מליגות ברחבי היבשת.

נועם בן הרוש במדי הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)נועם בן הרוש במדי הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

בן הרוש, שמשחק גם במדי נבחרת ישראל הצעירה, מקדים את היאלטה בידסטרופ מהליגה הדנית ואת וניקולס ברנדיס. בעוד ששחקנים כמו מיכל גורגול (לך פוזנאן) ומתיאו פרז וינלוף (דינמו זאגרב) תופסים את המקומות הראשונים בדירוג. 

