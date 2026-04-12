הטסטר של קיליאן אמבפה אוהד את אתלטיקו מדריד

קיליאן אמבפה, אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים בעולם, מצא את עצמו לאחרונה מתמודד עם אתגר חדש לגמרי: החיים כנהג מתחיל (צפו בו נוהג>>). אחרי שנים בהן לא נזקק לרישיון נהיגה, החליט החלוץ הצרפתי להוציא רישיון דווקא במהלך תקופתו במדריד, וכבר בשבועות הראשונים חווה לא מעט רגעים מורכבים.

הצורך ברישיון הגיע מאוחר יחסית, בעיקר בשל העובדה שאמבפה פרץ בגיל צעיר מאוד וניהל אורח חיים שבו נהגים פרטיים ליוו אותו כמעט לכל מקום. רק לאחר שהשתקע בספרד, החליט לעשות את הצעד ולהשיג עצמאות גם בתחום הנהיגה.

את הרישיון הוציא אמבפה באזור אלקורקון, סמוך למדריד, ואף דאג לבצע את התהליך בצורה דיסקרטית ככל האפשר. לדבריו, נמצא פתרון שאפשר לו ללמוד ולהיבחן בסביבה פרטית יחסית, הרחק מההמולה התקשורתית שמלווה אותו בכל מקום.

אמבפה. רצה ללמוד בדיסקרטיות (מתוך האתר הרשמי)

אחת האנקדוטות הבולטות מהתהליך הייתה העובדה שהמורה שבחן אותו היה אוהד של אתלטיקו מדריד, היריבה העירונית של ריאל. למרות זאת, אמבפה הדגיש כי עבר את המבחן בזכות יכולותיו בלבד, ואף ציין כי השקיע בלמידה ובתרגול כדי להצליח.

לאחר קבלת הרישיון, אמבפה הודה כי הדברים לא תמיד הלכו חלק. הוא סיפר כי חווה “הרבה בעיות” כנהג חדש, בעיקר בשל חוסר הניסיון והלחץ שמגיע עם נהיגה לראשונה מול קהל גדול של אנשים שמזהים אותו בכל רגע.

אחד המקרים הבולטים התרחש בפאריס, כאשר ניסה לצאת מחניה עם רכב מיני קופר בזמן שמאות אנשים הקיפו אותו וצילמו. הוא תיאר את הסיטואציה כלחוצה במיוחד, כאשר התקשה לתמרן בין כלי הרכב והקהל, ואף נאלץ לבקש מנהגים אחרים לעבור לפניו כדי להרוויח זמן ולהתארגן.

אמבפה. סופסוף הוא נוהג (אינסטגרם)

גם בספרד עצמו נרשמה תקרית מעניינת, כאשר תועד נוהג ברכב יוקרה מדגם BMW i7, אך ללא סימון הנהג החדש (“L”) שמחויב על פי החוק. מדובר בפרט קטן אך חשוב, שכן נהגים חדשים מחויבים להציג זאת במשך השנה הראשונה.

היעדר הסימון עלול להוביל לקנס של כ-100 אירו, מה שממחיש שגם כוכבי על אינם חסינים מהחוקים הבסיסיים של הכביש. במקרה של אמבפה, מדובר בעבירה קלה, אך כזו שמדגישה את חוסר הניסיון שמאפיין את תחילת דרכו כנהג.

למרות הקשיים והטעויות הראשונות, נראה שאמבפה נהנה מהחוויה החדשה. הוא הביע שביעות רצון מהתהליך ומהעצמאות שהנהיגה מעניקה לו, ואף הדגיש כי עם הזמן הוא משתפר וצובר ביטחון. עבורו, כמו עבור כל נהג מתחיל, מדובר בתהליך למידה טבעי – רק שבמקרה שלו, הכל מתרחש תחת עיני הציבור.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה