"גדי היה נותן לכולם להרגיש שהוא חבר הכי טוב"

כמעט שנה חלפה מאז שהכדורגל הישראלי התבשר על מותו הטרגי של שחקן מכבי חיפה גדי קינדה, בגיל 31 בלבד, לאחר מאבק במחלה קשה. עומר דהן, ששיחק איתו במדי הירוקים בעונה שעברה ומושאל כיום להפועל רעננה עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יום לא פשוט.

”כן יום קשה, לא מעכלים עדיין שעברה שנה. זה לא נקלט ולא מצליחים להבין”.

אגב זה הערב ב-18:30 בבית הכנסת (האזכרה), אתה תהיה שם?

”כן בטח”.

כמה זה קשה וכואב? הזמן עף כמו שאמרת.

”כואב ובמיוחד שגדי היה מעורב ונתן לכולם להרגיש שהוא החבר הכי טוב שלהם והוא גרם לך להרגיש אחיך הגדול והקטן ואבא ואמא, זו בשורה שלא מעכלים”.

“באופי שלו הוא ילד קטן”

מה עשה את הקשר כל כך מיוחד?

”מי שהיה קרוב אליו יודע שהוא באופי שלו ילד קטן, כשאני עליתי מהנוער לא לקח זמן ונהפכנו לחברים הכי טובים עם דין דוד, גרנו אחד ליד השני והוא גרם לך להרגיש האדם האהוב ביותר, וזה גדי”.

שחקני מכבי חיפה מקדישים את השער לגדי קינדה (עמרי שטיין)

יש לך סיטואציה שאתה זוכר ממנו?

”כשרק הכרנו ואני עליתי מהנוער וגדי הצטרף, זה שם שכיכב פה ובחו”ל וחזר, במשחק הראשון שלי בסגל זה היה השני שלו ואתה מסתכל עליו ולא מאמין שאני איתו בחימום, מאוד מתלהב ושולח לו עוקב באינסטגרם, לא בכוונה שיחזיר כי בכל זאת זה גדי, ואני קם בבוקר ורואה שהוא החזיר וכתב לי הודעה ‘ילד ערס, אוהב אותך’. רק הכרנו בחימום, ואתה מבין איזה חבר כמו אח הוא, חבר אמיתי”.

הזמן רץ, מה קורה איתך אישית אגב?

”אני כרגע בהפועל רעננה בהשאלה עד סוף העונה. מה אחרי זה? אלוהים גדול, כרגע אנחנו רוצים להגשים את המטרות לעונה, נסיים ואז נחשוב מה הלאה”.

עומר דהן (עמרי שטיין)

“אשמח לחזור למכבי חיפה”

צריך בחירה טובה לעונה הבאה כי הקריירה צריכה להתרומם וצריך לשחק, אתה כישרוני וצריך לעשות בחירה טובה ולא לעבור באמצע העונה, צריך להתאמן טוב ואני חושב שאתה מפוספס.

”נעשה הכל כדי להצליח ומה שה’ רוצה זה מה שיהיה, אני אשמח לחזור הביתה למכבי חיפה ואם לא שם אז העיקר ללכת ולשחק”.

אתה רוצה לקבל צ’אנס במכבי חיפה ומברק? אתה מצפה ממנו?

”ברור, מי לא רוצה? חלום של כל ילד בישראל ומיליונים היו מתחלפים בסיטואציה הזאת, לפעמים דברים לא מסתדרים וזה מועדון הכי גדול בארץ. יש מעטפת וצריך לשחק בגיל הזה ולצבור ניסיון, ואם לא במכבי חיפה אז במקום אחר בעזרת ה’”.