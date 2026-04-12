יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"גדי היה נותן לכולם להרגיש שהוא חבר הכי טוב"

עומר דהן, ששיחק עם קינדה ז"ל במכבי חיפה דיבר עליו ב"שיחת היום": "יום קשה, לא מעכל שעברה שנה, הוא היה נותן לך תחושה של אבא, אמא ואח גדול יחד"

גדי קינדה (עמרי שטיין)
כמעט שנה חלפה מאז שהכדורגל הישראלי התבשר על מותו הטרגי של שחקן מכבי חיפה גדי קינדה, בגיל 31 בלבד, לאחר מאבק במחלה קשה. עומר דהן, ששיחק איתו במדי הירוקים בעונה שעברה ומושאל כיום להפועל רעננה עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יום לא פשוט.
”כן יום קשה, לא מעכלים עדיין שעברה שנה. זה לא נקלט ולא מצליחים להבין”.

אגב זה הערב ב-18:30 בבית הכנסת (האזכרה), אתה תהיה שם?
”כן בטח”.

כמה זה קשה וכואב? הזמן עף כמו שאמרת.
”כואב ובמיוחד שגדי היה מעורב ונתן לכולם להרגיש שהוא החבר הכי טוב שלהם והוא גרם לך להרגיש אחיך הגדול והקטן ואבא ואמא, זו בשורה שלא מעכלים”.

“באופי שלו הוא ילד קטן”

מה עשה את הקשר כל כך מיוחד?
”מי שהיה קרוב אליו יודע שהוא באופי שלו ילד קטן, כשאני עליתי מהנוער לא לקח זמן ונהפכנו לחברים הכי טובים עם דין דוד, גרנו אחד ליד השני והוא גרם לך להרגיש האדם האהוב ביותר, וזה גדי”.

שחקני מכבי חיפה מקדישים את השער לגדי קינדה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מקדישים את השער לגדי קינדה (עמרי שטיין)

יש לך סיטואציה שאתה זוכר ממנו?
”כשרק הכרנו ואני עליתי מהנוער וגדי הצטרף, זה שם שכיכב פה ובחו”ל וחזר, במשחק הראשון שלי בסגל זה היה השני שלו ואתה מסתכל עליו ולא מאמין שאני איתו בחימום, מאוד מתלהב ושולח לו עוקב באינסטגרם, לא בכוונה שיחזיר כי בכל זאת זה גדי, ואני קם בבוקר ורואה שהוא החזיר וכתב לי הודעה ‘ילד ערס, אוהב אותך’. רק הכרנו בחימום, ואתה מבין איזה חבר כמו אח הוא, חבר אמיתי”.

הזמן רץ, מה קורה איתך אישית אגב?
”אני כרגע בהפועל רעננה בהשאלה עד סוף העונה. מה אחרי זה? אלוהים גדול, כרגע אנחנו רוצים להגשים את המטרות לעונה, נסיים ואז נחשוב מה הלאה”.

עומר דהן (עמרי שטיין)עומר דהן (עמרי שטיין)

“אשמח לחזור למכבי חיפה”

צריך בחירה טובה לעונה הבאה כי הקריירה צריכה להתרומם וצריך לשחק, אתה כישרוני וצריך לעשות בחירה טובה ולא לעבור באמצע העונה, צריך להתאמן טוב ואני חושב שאתה מפוספס.
”נעשה הכל כדי להצליח ומה שה’ רוצה זה מה שיהיה, אני אשמח לחזור הביתה למכבי חיפה ואם לא שם אז העיקר ללכת ולשחק”.

אתה רוצה לקבל צ’אנס במכבי חיפה ומברק? אתה מצפה ממנו?
”ברור, מי לא רוצה? חלום של כל ילד בישראל ומיליונים היו מתחלפים בסיטואציה הזאת, לפעמים דברים לא מסתדרים וזה מועדון הכי גדול בארץ. יש מעטפת וצריך לשחק בגיל הזה ולצבור ניסיון, ואם לא במכבי חיפה אז במקום אחר בעזרת ה’”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
