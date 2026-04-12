הדרבי התל אביבי יתקיים ביום ראשון ב-20:30

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יינעל הערב (שבת) עם שלושה משחקים בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים, מכבי חיפה לעירוני קריית שמונה ומכבי תל אביב להפועל באר שבע.

בינתיים, במנהלת הליגה כבר פרסמו את מועדי המשחקים למחזור ה-27, שיפתח את הפלייאוף העליון והתחתון, כשישנם כמובן עוד דברים שעשויים להשתנות בהתאם לתוצאות של היום.

פלייאוף עליון

שבת (18.4) ב-20:30: מקום 1 (הפועל ב”ש/בית”ר ירושלים) – הפועל פ”ת

ראשון (19.4) ב-20:00: מקום 2 (בית”ר ירושלים/הפועל ב”ש) – מכבי חיפה

ראשון (19.4) ב-20:30: מכבי תל אביב – הפועל תל אביב

פלייאוף תחתון

שבת (18.4) ב-19:50: מכבי נתניה – מ.ס אשדוד

שבת (18.4) ב-20:00: הפועל חיפה – בני ריינה

שבת (18.4) ב-20:15: בני סכנין – עירוני טבריה

ראשון (19.4) ב-19:00: עירוני קריית שמונה – הפועל ירושלים