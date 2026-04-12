יום ראשון, 12.04.2026 שעה 13:11
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"דורשים לקבל את ההקלטות ובדיקת פוליגרף"

אחרי אירועי המשחק מול סכנין, בני ריינה במכתב חריף נגד איגוד השופטים: "דורשים כי צוות השיפוט יעבור פוליגרף כדי להסיר כל ספק באשר לתום ליבם"

סעיד בסול (שחר גרוס)
מכבי בני ריינה שלחה היום (ראשון) מכתב רשמי וחריף לאיגוד השופטים בעקבות אירועי המשחק מול בני סכנין, שבו סעיד בסול ביקש משחקניו לרדת מהמגרש. זאת בעקבות זעמו של בעלי בני ריינה על השיפוט.

בפתח דבריהם מבהירים במועדון כי הפנייה מגיעה "לאחר עונה שלמה שבה המועדון סובל, פעם אחר פעם, מרמת שיפוט מגמתית, רשלנית ומוטעית כלפיו" , כאשר לטענתם "התנהלות זו הגיעה לשיא חסר תקדים במשחק הליגה שנערך אתמול מול בני סכנין". בריינה מדגישים כי מדובר היה במשחק קריטי שמהווה "הזדמנות אחרונה" במאבקיה הספורטיביים של הקבוצה העונה.

לטענת המועדון, חרף חשיבות ההתמודדות, איגוד השופטים בחר "להקל ראש, להכשיל מראש ולשלוח צוות שיפוט צעיר, חסר ניסיון ושאינו מתאים לניהול התמודדות בלחצים מסוג זה". המכתב מפרט שורה של שינויי שיבוץ "תמוהים" ו"בלתי מוסברים", החל מהצבת השופט ויטלי בונדרב שניהל רק 3 משחקים בליגת העל העונה, ועד להחלפת השופט הרביעי המנוסה אביעד שילוח בשופט טל כרמלי. בריינה תוקפים את ההחלטה ומציינים כי הצבת צוות צעיר וחסר ניסיון שכזה היא "מתכון ודאי לאובדן שליטה ולטעויות מקצועיות קשות - בדיוק כפי שאירע בפועל".

“ההרחקה חרצה את גורל המשחק”

האירוע המרכזי שמוזכר במכתב התרחש בדקה ה-15, אז טוען המועדון כי השופט פסק בטעות על כדור חוץ לטובת סכנין במקום לריינה. "קפטן הקבוצה, שראה את הטעות הברורה של השופט, פנה לשופט והעיר על כך". במועדון מדגישים כי "לא מדובר היה בהתבטאות חריגה, מקללת או שאינה ראויה, אלא בהתבטאות שגרתית לחלוטין", אך לטענתם השופט איבד את עשתונותיו ו"בפזיזות ובחוסר ניסיון משווע, שלף השופט כרטיס צהוב לקפטן, ובחלוף שניות בודדות שלף כרטיס צהוב שני ואדום". בריינה קובעים כי "הרחקה זו חרצה הלכה למעשה את גורל המשחק ופגעה בצורה אנושה וקריטית בסיכוייה של מכבי בני ריינה".

בעקבות כך, דורש המועדון "לקבל לידינו את ההקלטה המלאה ממערכת השמע הפנימית של צוות השיפוט מהאירוע". עוד מוסיפים במועדון כי במידה ויוכח שלא הייתה התבטאות חריגה, הם מצפים מהאיגוד "לגלות יושרה, להודות בטעות, ולפרסם התנצלות פומבית ורשמית" , ואף דורשים כי "צוות השיפוט יעבור בדיקת פוליגרף כדי להסיר כל ספק באשר לתום ליבם בניהול המשחק". לסיום, התייחס המכתב לירידתו של סעיד בסול לכר הדשא וציין כי הדבר נבע מ"תסכול והתפרצות רגשות אמוציונלית", אך נטען כי "בשום שלב בסול לא ביקש משחקנים ו/או הצוות המקצועי לרדת מהדשא ולהפסיק את ההתמודדות".

