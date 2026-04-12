יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

אלון: השחקנים מבינים שזה עכשיו או לעולם לא

יו"ר ארגון השחקנים דיבר ב"שיחת היום" על הסיכויים להגיע להסכם: "אין ליגה ישראלית ללא ישראלים, אנחנו נשב עד שיצא עשן לבן". וגם: מה אמר על בסן?

|
ניר אלון (רדאד ג'בארה)
ניר אלון (רדאד ג'בארה)

הכדורסל הישראלי סוער לאחרונה, עוד לפני שליגת ווינר סל חזרה אלינו. ארגון השחקנים רוצה לגבש הסכם חדש שישים במרכז את השחקן הישראלי, כשהוא מאיים בהשבתה של הליגה. יו”ר הארגון, ניר אלון, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דייויד בסן אומר שלא נכנע לסחטנות והם יחזרו גם ללא שחקנים ישראלים. מה דעתך?
”אמירה מזעזעת ואין ליגה ישראלית ללא שחקנים ישראלים. עכשיו הבנו מה הוא חושב על הליגה והשחקנים הישראלים והאמת יצאה לאור”.

סוף השבוע הקרוב הליגה אמורה להתחדש, היא תתחדש או שתעשו שביתה?
”אנחנו מכנסים את השחקנים היום בערב והם יגיעו להסתדרות, חוץ משחקני מכבי והפועל שהיינו איתם בקשר ואין שחקן שלא יודע מה יהיה”.

ניר אלון (רועי כפיר)ניר אלון (רועי כפיר)

אז יש לך תוצאות.
”אין עדיין, אני אשמע מה הם אומרים. אם יהיו פגישות ומו”מ והסכם מסגרת שנביא את השחקנים לפני ה-18.4 אז יהיה צעד עם אמון, אבל אם לא אז נמליץ להם לצעוד בעניינים אחרים, הרוב הקובע”.

“השחקנים מאוחדים”

דובר המנהלת עשה בינך לבין דייויד פגישה שהתפוצצה בסופו של דבר, קבעו עוד פגישה?
”גם פרישמן נכנס לעובי הקורה וניסו לתאם פגישה. אנחנו לא יכולים להיכנס לפגישה כזאת בלי מנוף לחץ של לסיים את העונה. קבוצות מתחילות להיערך לעונה הבאה ולמה צריך לדחות את זה לקיץ? נשב עד שיצא עשן לבן ואנחנו רוצים לכנס את השחקנים והמנהלת ומי שהכדורסל חשוב לו ולצאת לדרך”.

דיוויד בסן, מיקי זוהר וניר אלון (משרד תהרבות והספורט)דיוויד בסן, מיקי זוהר וניר אלון (משרד תהרבות והספורט)

העונה תהיה מושבתת או שתגיעו להסכם לפני סופ”ש? מה דעתך?
”אין ברירה, גם אם לא יהיה הסכם אז הסכם עקרונות שלפחות יהיה טוב יותר עבור השחקן הישראלי. אני רוצה לדעת שתהיה ישיבה שאנחנו ניקח את המתווה ונמשיך לפני תום עונת המשחקים”.

הסכם עקרונות אז אתה מתקפל.
”ממש לא, השחקנים מאוחדים והם לא התקפלו והם מבינים שזה עכשיו או לעולם לא ואנחנו רוצים לשים את השחקן הישראלי במרכז ורוצים לתת את הכבוד הראוי לו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */