אלון: השחקנים מבינים שזה עכשיו או לעולם לא

הכדורסל הישראלי סוער לאחרונה, עוד לפני שליגת ווינר סל חזרה אלינו. ארגון השחקנים רוצה לגבש הסכם חדש שישים במרכז את השחקן הישראלי, כשהוא מאיים בהשבתה של הליגה. יו”ר הארגון, ניר אלון, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דייויד בסן אומר שלא נכנע לסחטנות והם יחזרו גם ללא שחקנים ישראלים. מה דעתך?

”אמירה מזעזעת ואין ליגה ישראלית ללא שחקנים ישראלים. עכשיו הבנו מה הוא חושב על הליגה והשחקנים הישראלים והאמת יצאה לאור”.

סוף השבוע הקרוב הליגה אמורה להתחדש, היא תתחדש או שתעשו שביתה?

”אנחנו מכנסים את השחקנים היום בערב והם יגיעו להסתדרות, חוץ משחקני מכבי והפועל שהיינו איתם בקשר ואין שחקן שלא יודע מה יהיה”.

ניר אלון (רועי כפיר)

אז יש לך תוצאות.

”אין עדיין, אני אשמע מה הם אומרים. אם יהיו פגישות ומו”מ והסכם מסגרת שנביא את השחקנים לפני ה-18.4 אז יהיה צעד עם אמון, אבל אם לא אז נמליץ להם לצעוד בעניינים אחרים, הרוב הקובע”.

“השחקנים מאוחדים”

דובר המנהלת עשה בינך לבין דייויד פגישה שהתפוצצה בסופו של דבר, קבעו עוד פגישה?

”גם פרישמן נכנס לעובי הקורה וניסו לתאם פגישה. אנחנו לא יכולים להיכנס לפגישה כזאת בלי מנוף לחץ של לסיים את העונה. קבוצות מתחילות להיערך לעונה הבאה ולמה צריך לדחות את זה לקיץ? נשב עד שיצא עשן לבן ואנחנו רוצים לכנס את השחקנים והמנהלת ומי שהכדורסל חשוב לו ולצאת לדרך”.

דיוויד בסן, מיקי זוהר וניר אלון (משרד תהרבות והספורט)

העונה תהיה מושבתת או שתגיעו להסכם לפני סופ”ש? מה דעתך?

”אין ברירה, גם אם לא יהיה הסכם אז הסכם עקרונות שלפחות יהיה טוב יותר עבור השחקן הישראלי. אני רוצה לדעת שתהיה ישיבה שאנחנו ניקח את המתווה ונמשיך לפני תום עונת המשחקים”.

הסכם עקרונות אז אתה מתקפל.

”ממש לא, השחקנים מאוחדים והם לא התקפלו והם מבינים שזה עכשיו או לעולם לא ואנחנו רוצים לשים את השחקן הישראלי במרכז ורוצים לתת את הכבוד הראוי לו”.