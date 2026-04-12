יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:42
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"מצב לא נורמלי": זוארץ על המלחמה והמונדיאל

יו"ר ההתאחדות בראיון ל"שיחת היום" על השפעת ההסלמה ("אי אפשר לסיים נורמלי אף עונה"), הילדים ("יכולים לשחק באופן לא תחרותי") וגורל גביע העולם

ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
ליגת העל חזרה לפעילות בשבוע הבא, כשבחלק מהמגרשים האירוח עם קהל מאושר עם הגבלה, בחלק מהם לא ובחלק מהם האירוח עם קהל מאושר ללא שום הגבלה. יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, עלה לדבר על כך ועל נושאים נוספים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

“אני חושב שכולם רוצים לשחק ואין קבוצה שלא רוצה לסיים על כר הדשא, אבל המצב שנוצר זה שקבוצות לא מתאמנות תקופה בליגה ג’ ובליגה ב’ ולהגיד להן לחזור זה לא רציני, לצערי זה המצב”, אמר זוארץ.

יש קבוצות שהשקיעו הרבה כסף ואכלו אותה.
”אני לא חושב שאכלו אותה, מה זה השקיעו הרבה כסף? זו ארובה להצלחה? לא כל דבר מביא לך את זה שבטוח תצליח, לא מנענו מקבוצה במקום הראשון לעלות, אי אפשר לסיים את העונה פשוט”.

בליגה ב’ יש הפרש נקודה והכרעת דברים על נקודה.
”זה המצב. אנחנו במצב שכל החלטה שהיינו מקבלים אז הבטן מתהפכת וזה מה שיש”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

הוסיפו את הלאומית.
”נכון, החלטנו להוסיף את הלאומית והוספנו שאם יהיו הקלות אז את כל הנערים ארצית ונשחרר”.

ילדים סיימו סופית.
”לא, ילדים יכולים לשחק וזה לא תחרותי ומי שרוצה לשחק שישחק, אישרנו את זה”.

לא במסגרת ההתאחדות?
”אנחנו לא מנהלים את הטבלאות, כי זו לא ליגה תחרותית. אנחנו לא נכריח קבוצות לשחק”.

מי שרוצה טורניר סוף עונה יכול לשחק.
”אני גם הודעתי שקבוצה שצריכה עזרה אז נעזור במה שצריך”.

ילדים בילדים ב' של עירוני אשדוד (באדיבות המועדון)

“כולנו נמצאים באותה הבעיה”

יש גם שופטים שסיימו את העונה מוקדם וזו הפרנסה שלהם, מה קורה איתם?
”אנחנו כולנו נמצאים באותה הבעיה, כרגע בליגות הנערים השופטים ישפטו, בליגות הנמוכות זה המצב. לא היו גם הרבה משחקים כדי לשחק בוא נגיד את האמת, זו לא דרמה, אבל זה המצב וזה לא מצב נורמלי, אנחנו חיים במצב לא נורמלי, זה מה שיש. אנחנו רוצים לנהל כדורגל במשך כמה שנים ואי אפשר לסיים נורמלי אף עונה”.

אתה כל הזמן מכבה שריפות ולא פנוי לפתח את הכדורגל כמו שרצית, אתה מתוסכל מזה?
”אנחנו עם הרבה חוסן נפשי וזה המצב שלנו ואנחנו צריכים להיות חזקים, להתמודד ויש הרבה התמודדויות בבינלאומי ואם זה מה שנגזר עלינו זה מה שאעשה”.

מה לגבי החזרה באירופה? אנחנו יכולים לשכוח מזה? יש תקווה? אני אומר את זה באירוניה כי אוטוטו הקבוצות הישראליות מתחילות שנה אירופאית וכרגע הן מתחילות בחוץ.
”אם הן יתחילו בחוץ ואז יהיה שקט לפני שלב הליגה אז נחזיר, אבל אם לא יהיה שקט אז לא נחזור. כי אופ”א אומרים שאי אפשר לשנות מגרש. גם עכשיו כל מה שעשינו עם השינויים אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר”.

אלכסנדר צ'פרין ושינו זוארץ (איציק בלניצקי)

כן, כל הזמן אזעקות בצפון, גם עכשיו.
”זה יכול להתפתח ליותר מזה ועם השיחות בפקיסטן שהתפוצצו ואני לא יודע לאן זה הולך, לא נוכל לסיים כלום”.

אתה מאמין שהג’ינג’י (טראמפ) ימשיך מלחמה כשיש מונדיאל?
”אני קטונתי מלתת עצות”.

מה אתה מעריך?
”אין לי תשובה לזה, מאמין שזה יכול להיות בעייתי”.

אתה רואה את המונדיאל מתבטל?
”לא”.

מתי תוכל להתעסק בפיתוח הכדורגל כמו שרצית?
”מאחל קודם כל שיהיה ביטחון לכולם במדינה ואז נתעסק בהכל, אנחנו במלחמה וכולם צריכים לעשות מה שצריך בשביל המדינה”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את הכדורגל שחלק עם קהל וחלק בלי?
”אנחנו נמצאים בנסיבות מאוד ברורות ואיפה שאפשר שיהיה קהל אז יהיה, אין סיבה לקיים משחק ללא קהל ואם נוכל להעביר אז נעביר. מי שיודע כמה התעסקתי במשחק הזה של החצי גמר של ב”ש וגם בבוקר החג ואי אפשר היה להעביר כי לא היו תאריכים. אם היו תאריכים אז הייתי הראשון לעשות את זה כי הייתי שמח לראות את בלומפילד מלא, גם אני לא הלכתי למגרש כי אם אין קהל אני לא הולך. המטרה זה שיהיה קהל ואנחנו צריכים לנהל כדורגל, אז זה מה שפיקוד העורף קובע”.

והמשחק של מכבי – חיפה עבר לטדי.
”הייתה לי שיחה עם שני המועדונים ושניהם קיבלו בהבנה ואהבה וכולם היה חשוב להם שיהיה קהל ואני שמח על הסולידריות שהם גילו”.

משחק שזז, בלומפילד וסמי עופר, בסוף בטדי.
”זה המצב, תן לנו רק לשחק אותו”.

