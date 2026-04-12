"הפועל י-ם צריכה להסתכל בלבן של העיניים"

הפועל ירושלים נמצאת במאבק על חייה בליגת העל. הערב (ראשון, 20:00) החבורה של זיו אריה תארח את בית”ר ירושלים לדרבי לוהט מול טדי מלא. שחקן העבר של הקבוצה האדומה מהבירה, מישל דיין, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את הדרבי היום ומה אתה אומר על זה שאוהדי הפועל י-ם לא מסוגלים למלא אפילו את הקצת שלהם?

”מאכזב מאוד ועצוב מאוד אבל כרגע צריך להתרכז באיך לשרוד ולהשאיר את הקבוצה בליגה, זה הכי משמעותי. בית”ר מגיעה עם חוסרים לא קטנים”.

הפער עכשיו שתי נקודות מהקו האדום, כמה שזה מלחיץ, אתה מאמין שהפועל י-ם יכולה להפתיע?

”אני נצמד למה שקורה שלוש שנים שבית”ר לא מנצחת כבר שלוש שנים”.

לא הגיע הזמן לשבור את הנאחס?

”לא זוכר לפחות מאז שאני שיחקתי שהיה קרב קצוות כזה, קבוצה רצה לאליפות והקבוצה השנייה נאבקת על הישארות בליגה. הפערים הם יותר גדולים השנה מהבחינה של האיכות המקצועית, אבל מי ששיחק בדרבי והשתתף בדרבי, יש לו חוקים משלו וזה לא סתם”.

ירין לוי ואווקה אשטה בדרבי הקודם (רדאד ג'בארה)

מי אמור להיות המישל דיין של הפועל י-ם היום?

”זה פאסה והיסטוריה, אני דיברתי לפני ריינה על חוזז ובדש ואחד לא שיחק והשני נכנס וזה לא משנה. צריך ללחוץ את בית”ר גבוה העונה ואם הפועל תסתגר ותשחק כמו שהיא משחקת בתקופה האחרונה עם הכדורים הארוכים, יש לבית”ר יתרון גובה ולכן אני חושב שצריך להסתכל על הלבן בעיניים וללחוץ ולשבש את המשחק של בית”ר. ירדן זה משמעותי שהוא חסר לבית”ר, אבל אצילי חוזר ובן שימול וכנראה חוגי ישחק את ה-10, זה הפתעה של יצחקי”.

זה כבר לא הפתעה.

”נכון, אבל זה פורסם רק היום וכבר אין אימונים אז צריך להיערך לזה. במשחקים הקודמים בית”ר הגיעה, לא אגיד זחוחה, אבל עם אובר ביטחון והיא תשחק הערב על החיים שלה”.

אומרים שהכל הולך לבית”ר והם עושים מהפכים בדקות האחרונות, אבל גם איך הכל מסתדר להפועל י-ם עם העונש של טבריה והעסקה של סדריק דון שהצילה את הקבוצה מבחינה כלכלית.

”המשחק מתנהל עם קהל וסדריק זה היסטוריה”.

סדריק דון. כבר היסטוריה (אורן בן חקון)

משחק בית לא טובים ומשחקי חוץ דווקא בית”ר טובה.

”היו דרבים עם משחקי חוץ והפועל הוציאה תיקו או ניצחה”.

אתה מצפה שהפועל תנתח היום?

”יהיה לא פשוט לבית”ר ואני קונה גם נקודה”.

אתה הולך על תיקו?

”כן, אני הולך על תיקו, אבל אני מקווה שזיו ישחק כמו שאני חושב ולא עם בחורים צעירים כמו דאפה וכו’, זה משחק של לתת לשחקנים עם ניסיון למאני טיים, אני יודע שבדש מתלבש אז זה כבר התקדמות”.

גיא בדש (חג'אג' רחאל)

מסכים איתך, במאני טיים צריך שחקנים עם ניסיון.

”מקווה שזה מה שנראה, התיקו הזה לא יפגע באליפות של בית”ר כי אני לא רואה את ב”ש גם מנצחת”.

אבל בשביל מקום ראשון היא צריכה לנצח.

”העיקר שיתעסקו בכדורגל וכל הקהל יחזור בשלום”.