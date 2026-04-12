ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
164-157נאשוויל1
135-97שיקאגו פייר2
1212-137אינטר מיאמי3
119-147ניו יורק סיטי4
119-137שארלוט5
1111-107טורונטו6
1115-117ניו יורק רד בולס7
99-126ניו אינגלנד רבולושן8
79-47די.סי. יונייטד9
716-107סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
412-67אטלנטה יונייטד12
312-67פילדלפיה יוניון13
319-87מונטריאול14
323-56אורלנדו סיטי15
 מערב 
184-197ונקובר ווייטקאפס1
182-137סן חוזה ארת'קווייקס2
162-157FC לוס אנג'לס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
1212-197קולורדו ראפידס6
1210-157דאלאס7
1110-147סן דייגו אפ.סי8
1113-87מינסוטה יונייטד9
811-107לוס אנג'לס גלאקסי10
716-117פורטלנד טימברס11
616-106יוסטון דינמו12
611-87אוסטין13
69-67סנט לואיס סיטי14
417-77קנזס סיטי15

לוח המשחקים המלא של מסי לפני מונדיאל 2026

שאלת השתתפותו עדיין באוויר: כמה מפגשים נותרו לפרעוש במדי מיאמי עד הטורניר, תאריכי משחקי ההכנה האחרונים של ארגנטינה והיריבות שמחכות למספר 10

ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

לוח הזמנים של ליאו מסי לקראת מונדיאל 2026 הולך ותופס צורה, אבל השאלה הגדולה עדיין מרחפת באוויר: האם הארגנטינאי ייקח חלק בטורניר וינסה להגיע להופעה שישית בקריירה? בינתיים, בזמן שהעולם מחכה להחלטה הרשמית, הכוכב של אינטר מיאמי ממשיך להתכונן על המגרש.

ההופעה האחרונה של נבחרת ארגנטינה בחודש מרץ הסתיימה בטעם מתוק במיוחד. הנבחרת הביסה 0:5 את זמביה בלה בומבונרה, באצטדיון מלא בכ-50,000 אוהדים, שסיפקו אווירה חגיגית במיוחד. אחרי משחק פחות משכנע מול מאוריטניה, מסי וחבריו סיפקו הצגה שהשאירה תחושה הרבה יותר חיובית.

למרות ההצגה, מסי עצמו בחר שלא להתייחס ישירות לשאלת המונדיאל. במקום זאת, הוא הסתפק בפוסט קצר באינסטגרם עם הכיתוב "תמיד ארגנטינה", רמז שעשוי להצביע על כוונתו, אך עדיין לא מהווה אישור רשמי.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

בזמן שההחלטה מתעכבת, בארגנטינה ובעולם כולו עוקבים בדריכות אחרי כל צעד של הכוכב. כל משחק, כל הופעה, וכל רמז קטן מקבלים משמעות גדולה, כשכולם מנסים להבין האם נראה את מסי שוב על הבמה הגדולה ביותר.

הלו"ז שיקבע את הכושר

בחודשים אפריל ומאי מצפה למסי תקופה עמוסה במיוחד עם אינטר מיאמי, כאשר לפני פגרת ה-MLS לקראת המונדיאל, מחכים לו שמונה משחקים. מדובר בכמות משחקים לא קטנה, שיכולה להיות קריטית עבורו כדי להגיע בכושר שיא לטורניר, אם אכן ישתתף בו.

בחודש אפריל כבר הספיק מסי לקחת חלק בשני משחקים, שניהם הסתיימו ב-2:2 מול אוסטין ומול ניו יורק רד בולס. באחד מהם הוא אף כבש בנגיחה, שער הבכורה של הקבוצה באצטדיון החדש שלה, רגע סמלי במיוחד עבור המועדון.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

בהמשך החודש מצפים לו עוד שלושה משחקים: מפגש חוץ מול קולורדו ראפידס ב-18 באפריל, משחק חוץ נוסף מול ריאל סולט לייק ב-22 באפריל, ולסיום משחק ביתי מול ניו אינגלנד רבולושן ב-25 באפריל.

גם חודש מאי לא יהיה רגוע. מסי יפתח אותו בדרבי השמש מול אורלנדו סיטי ב-2 במאי, משחק עם הרבה יוקרה שיכול להוות מבחן מנטלי לא פחות מפיזי. לאחר מכן מחכים לו משחק חוץ מול טורונטו ב-9 במאי, מפגש נוסף מחוץ לבית מול סינסינטי ב-13 במאי, ולאחר מכן שני משחקי בית מול פורטלנד ב-17 במאי ומול פילדלפיה ב-24 במאי, שיהיה גם המשחק האחרון לפני היציאה לפגרה.

אם וכאשר מסי יחליט לקחת חלק במונדיאל, הוא צפוי לשחק עוד שני משחקי הכנה עם נבחרת ארגנטינה בארצות הברית, ככל הנראה בין ה-5 ל-9 ביוני, לפני משחק הפתיחה מול אלג'יריה ב-16 ביוני. כך או כך, התקופה הקרובה עשויה להיות מכריעה. לא רק מבחינת ההחלטה לגבי המונדיאל, אלא גם מבחינת היכולת של מסי להגיע אליו בכושר אידאלי.

בסופו של דבר, כמו לאורך כל הקריירה שלו, גם הפעם הכל מתנקז לדבר אחד: המגרש. שם מסי יצטרך להוכיח, פעם נוספת, שהוא עדיין שייך לרמות הגבוהות ביותר, רגע לפני שאולי יעלה בפעם האחרונה לבמה הגדולה מכולן.

