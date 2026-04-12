מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:30) את הפועל באר שבע למשחק לוהט, שיסגור את העונה הסדירה של ליגת העל, כשהיא יודעת שניצחון יחזיר אותה אל מאבק האליפות. המוזיקאי, אוהד הקבוצה, תמיר קליסקי, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה בבלומפילד הערב?

”לא, אני מאלה שלא זכו, נאלץ לראות מהטלוויזיה וזה חבל. אנחנו יודעים ש-70 ק”מ משם יתקיים משחק עם 30 אלף איש, אבל בסדר, נשרוד את זה”.

איך זה ימצא אותך בבית? טרפת? איך אתה הולך לראות?

”שאלה מעניינת כי אנחנו אוהדי מכבי נכנסנו לעניין שזה לא העונה שלנו ויכול לקרות, ניסו להרכיב קבוצה טובה ולא הסתדר, לא נורא וננסה לזכות בגביע. פתאום הכל השתנה, אנחנו הולכים למשחק שיכול להחזיר את מכבי מהסיבה הפשוטה שאף קבוצה לא חוותה שני משחקים בשבוע ומכבי כן חוותה את זה ויודעת להגיע לזה. קבוצות אחרות יופתעו כמה זה קשה ותובעני, ומכבי אם היא תנצח תהיה לה הזדמנות בלתי חוזרת לעשות את הבלתי ייאמן”.

שחקני מכבי תל אביב. יודעים מה זה לשחק פעמיים בשבוע (רדאד ג'בארה)

מצד שני רז אומר שמכבי לא ניצחה עדיין קבוצת צמרת, היא מתקשה, היא תעשה את זה הערב? אתה מאמין?

”אם מכבי רוצה לחזור למאבק היא חייבת לנצח היום. כל תוצאה מלבד ניצחון אז הליגה הסתיימה, איך שלא נהפוך את זה. גם מצד שני, מי שחושב שתיקו טוב לב”ש אז טועה, היא צריכה לנצח”.

נכון, כי בית”ר אם היא מנצחת אז עוקפת עם הפרש שערים טוב יותר.

”נכון, בגלל העובדה שב”ש חייבת לנצח אז יהיה משחק מעניין. לגבי איש מפתח זה אבו פרחי ואני מסכים, אבל השחקן המפתח בעיניי זה גם עידו שחר ואגיד למה. עד היום, כשהוא פתח, הוא הראה יכולת לא מספיק טובה, אלא כמחליף היה טוב יותר ובמשחק האחרון היה הכי טוב. עד היום מכבי לא הצליחה נגד מרכז השדה של ב”ש, שזה הכוח שלה. עידו שחר, שיעלה יחד עם דור פרץ כנראה ועוד אחד, אז מכבי תצטרך לתת פייט למרכז המעולה של ב”ש ופה נמצא הסוד של המשחק. אם מכבי תנצח אז זה בזכות מרכז השדה שישתווה למרכז של ב”ש”.

“הכל תלוי בהיום”

משחקים כאלה מנצחים במרכז השדה, וב”ש חזקה מאוד.

”חזק מאוד, בדיוק, ועידו שחר בדר”כ הפסיד תיקולים ולא היה מספיק נוכח, אבל נגד הפועל חיפה מחזור קודם היה נראה טוב וחזר לעצמו. וכמובן בו זמנית צריך לאחל החלמה מהירה לדן ביטון שיחסר לב”ש והעובדה שהוא לא יהיה אז זה עלול לפגוע בב”ש”.

עידו שחר. שחקן המפתח (עמרי שטיין)

מה תהיה התוצאה הערב?

”אני לא צופה מה תהיה התוצאה, אני בתור מכביסט רוצה רק שינצחו, לא משנה תוצאה, העיקר 3 נק’”.

מכבי עוד יכולה להיאבק על האליפות לדעתך?

”אם מכבי תנצח היום והקבוצות ייכנסו לקטע של 2 משחקים עד סוף העונה בשבוע, אז מי שנכנס לפלייאוף במקום הראשון וזכה בדר”כ, חוץ משנה שעברה שהיה מינוס אחד ומכבי זכתה, והשנה היא מינוס 4 אם היא תנצח וזה יכול לטרוף את הקלפים לגמרי. קבוצות שהסגלים יתחילו לקרטע, מכבי יכולה לעשות את זה, אבל הכל תלוי בהיום”.

אם מכבי מנצחת היום אז אתה מתחיל לכתוב את שיר האליפות?

”זה הנאחס הכי גדול שיש. שיר האליפות של 96 נכתב בשנייה האחרונה והייתה דרמה גדולה עד שהתחלנו להקליט אותו, שיר אליפות מתחילים לכתוב שנייה אחרי שהאליפות ביד”.