יום ראשון, 12.04.2026 שעה 17:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

המנהלת הודיעה על פתיחת חלון העברות מיוחד

לאחר שהיה אמור להסתיים ב-1 במרץ אך המלחמה פרצה ביום שלפני, קבוצות ליגה העל יוכלו להעביר ביניהן שחקנים למשך 24 שעות בלבד, בין ה-12-13 באפריל

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)
ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

24 שעות של העברות. לקראת חידוש משחקי ליגת ווינר סל ביום שבת הקרוב (18.4), המנהלת הודיעה היום (ראשון) על פתיחת חלון העברות חד פעמי ומוגבל בזמן, שיאפשר השלמת העברות שחקנים בין קבוצות הליגה.

החלון יעמוד לרשות הקבוצות למשך 24 שעות בלבד, ויתייחס לשחקנים ששיחקו במהלך עונת 2025/26 בליגת ווינר סל. חלון ההעברות המקורי היה עד ה-1 במרץ, אך בעקבות המלחמה שפרצה ביום 28 בפברואר, מדובר בהשלמה של אותן 24 שעות.

ים מדר בפעולה (ראובן שוורץ)

מועד העברות עצמו ייפתח היום, יום ראשון, 12 באפריל בשעה 12:00, וייסגר מחר, יום שני, 13 באפריל בשעה 12:00, כך שצפויה לנו יממה מעניינת בכל הקשור להחתמות ומעבר שחקנים בליגת העל בכדורסל.

