המנהלת הודיעה על פתיחת חלון העברות מיוחד

24 שעות של העברות. לקראת חידוש משחקי ליגת ווינר סל ביום שבת הקרוב (18.4), המנהלת הודיעה היום (ראשון) על פתיחת חלון העברות חד פעמי ומוגבל בזמן, שיאפשר השלמת העברות שחקנים בין קבוצות הליגה.

החלון יעמוד לרשות הקבוצות למשך 24 שעות בלבד, ויתייחס לשחקנים ששיחקו במהלך עונת 2025/26 בליגת ווינר סל. חלון ההעברות המקורי היה עד ה-1 במרץ, אך בעקבות המלחמה שפרצה ביום 28 בפברואר, מדובר בהשלמה של אותן 24 שעות.

ים מדר בפעולה (ראובן שוורץ)

מועד העברות עצמו ייפתח היום, יום ראשון, 12 באפריל בשעה 12:00, וייסגר מחר, יום שני, 13 באפריל בשעה 12:00, כך שצפויה לנו יממה מעניינת בכל הקשור להחתמות ומעבר שחקנים בליגת העל בכדורסל.