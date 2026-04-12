5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"זהבי בדרך שלו, לא יקפוץ למים לפני שיסיים"

יונתן כהן על חברו ב"שיחת היום": "לומד את הדברים, מקצוען ויבחר את הכי טוב עבורו". על פ"ת והעתיד: "קבוצה מיוחדת. נסיים את העונה ונדבר על הבאה"

ערן זהבי ויונתן כהן (ראובן שוורץ)
הפועל פ”ת שמה אתמול (שבת) את החותמת הסופית על העונה המצוינת שלה. הקבוצה של עומר פרץ הבטיחה את מקומה בפלייאוף העליון אחרי 0:0 עם הפועל ת”א ותשחק מול 5 הקבוצות שהקדימו אותה בהמשך העונה. יונתן כהן דיבר על העונה של המלאבסים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עשיתם את זה, אתם בפלייאוף העליון, איפה זה מדורג אצלך מבחינת ההצלחות בקבוצות אחרות?
”אני לא רוצה להשוות בין קבוצות ואני פשוט מגיע כל שנה ומציב אתגרים. אני שמח שלקחתי את ההחלטה להגיע להפועל לפ”ת, לקהל הזה, לחדר ההלבשה הזה ואני הגעתי בציפיות של רק להישאר בליגה כי זו קבוצה שרק עלתה ליגה. איך שהעונה התקדמה אז צברנו ביטחון, אספנו נקודות בסיבוב השני והצבנו מטרות חדשות, שמח שנתנו את החותמת שהגיעה לנו כל העונה על הכדורגל שהצגנו ועכשיו עם הפנים קדימה למטרות חדשות”.

מה הסוד של הפועל פ”ת, מה מייחד את הקבוצה?
”זו קבוצה מיוחדת ומועדון מיוחד שאחרי הרבה שנים של סבל שהם עברו ושנים ללא הצלחה עם ירידות ועוד, אני שמח שאני חלק מהדבר הזה, יש צוות ומעטפת טובה כל כך ועם שפונגין והעוזרים של פרץ, יש מעטפת טובה עם אנליסטים שעובדים כל שבוע ולא מסתכלים רק על תוצאות. לא השתגעו כשהתוצאות לא היו טובות ולא חיפשו מה לא טוב ורק רצו להרים את היכולת. ראינו שהיכולת התקדמה, התוצאות הגיעו וכל אחד תרם את התפוקה שלו בזמנים שהיה צריך אותו. עבודה קשה וצניעות זה מה שהוביל את הקבוצה למקום הזה”.

יונתן כהן ועומרי אלטמן (חגי מיכאלי)יונתן כהן ועומרי אלטמן (חגי מיכאלי)

לקח לך זמן עד שבחרת מה שבחרת, לא שיחקת יותר מדי. יש לך 400 דקות פחות או יותר, היו פציעות, מה הסיבה לפציעות? ואיך אתה מסכם את העונה שלך עד עכשיו?
”התקופה שלא הייתה לי קבוצה שלושה חודשים זה מה שפגע בי בעונה הזאת, כי זה שהתאמנתי עם מאמנים וכו’ בחוץ זה לא משנה, אתה לא עושה את המשחקים עם הקבוצה והנפח שיש, אתה רק במגרש עם מאמנים וזה לא אותו הדבר וזה פגע בי. הייתי שם, אבל במשחקים שהיה צריך אותי, דחפתי מהיציע ולא באתי עם אגו נפוח. תמיד עזרתי לשחקנים צעירים גם באימונים ובמשחקים, וגם שבוע שעבר עזרתי לקבוצה וגם אתמול כשהיה פחות כדורגל, באנו להשיג את המטרה ולהוציא תוצאה טובה, אבל אני מתאמן טוב עכשיו ויש לי עוד 10 משחקים להוכיח את עצמי”.

אתה רק בן 29, זה נראה יותר עם כל מה שעברת, איך אתה רואה את ההמשך? לאיפה אתה רוצה להגיע?
”אני מרגיש מצוין, אני בגיל טוב, הרגשתי טוב גם באוסטרליה כל העונה והדבר הראשון זה להרגיש טוב ושהגוף יהיה בריא, אני לא דואג לגבי היכולת שלי שאין עוררין על זה והעיקר לסיים את העונה כמו שצריך עם פ”ת, לתת גולים ובישולים ולעזור למועדון להשיג תוצאות טובות. אנחנו בפלייאוף העליון וקבוצות טובות ויש חשיפה, אי אפשר לדעת מה יהיה”.

אתה רוצה לחזור לשחק בחו”ל או להישאר פה?
”אני לא יודע, העיקר שאני חוזר לבית עם חיוך וזה הכי חשוב ולהגיע למקום העבודה שלי ולעשות את הכי טוב שלי. יש עוד 10 משחקים וצריך לסיים את העונה כמו שצריך ואז נדבר על העונה הבאה”.

יונתן כהן (שחר גרוס)יונתן כהן (שחר גרוס)

עשית טעות עם ההתמהמהות של בחירת הדברים?
”לא היו יותר מדי אופציות ובסוף לקחתי את הבחירה הנכונה, חיפשתי בהתחלה דברים אחרים כמו חו”ל וכו’, אבל בגלל התקופה האחרונה ועם המלחמה אז לא היו דברים קונקרטיים, אבל רציתי לקחת את ההחלטה הנכונה ואני שמח על הבחירה שלי. קצת מבאס על הזמן ושפספסתי הרבה מחזורים ולהרגיש טוב עם הגוף עם האימונים של הקבוצה”.

איך אתה רואה את מאבק האליפות?
”מאבק פתוח, קרב בין 4 קבוצות כי גם הפועל ת”א חזק בתמונה, אבל כל אחד זה שלו והם ישברו את הראש, אני בהפועל פ”ת”.

בשבילכם זה כיף הפלייאוף העליון, אתם חושבים שתוכלו להשפיע על מאבק האליפות ולקחת נקודות מהקבוצות האלו?
”לאורך כל העונה הוכחנו לדעתי, ניצחנו בסמי עופר, לא הפסדנו להפועל ב”ש, מכבי תל אביב, רק את בית”ר לא ניצחנו ואנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו, לא מעניין אותנו שמות ואצטדיונים”.

“זהבי? אי אפשר לדעת מה יהיה”

חברך ערן זהבי, אתה רואה אותו משתלב במכבי אולי בעונה הבאה?
”זה אתה צריך לשאול אותו”.

ערן זהבי (רדאד גערן זהבי (רדאד ג'בארה)

יש לו את הכוח להיות כמו ג’ורדי קרויף ולהביא את השחקנים?
”הוא לומד את הדברים שהוא צריך ללמוד ועושה את הדרך שלו, הוא לא יקפוץ למים לפני שהוא לומד וכזה הוא, עושה את הדברים עד הסוף והוא לא יתחיל לדעתי שום דבר עד שלא יסיים, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. אני מאחל לו הצלחה והוא אדם כל כך מקצוען כשהוא בסוף יבחר את הכי טוב עבורו ובשבילו”.

רועי דוד וכל החבר’ה הצעירים, איך זה לשחק איתם?
”הם לומדים ממני וגם אני מהם, ואנחנו דוחפים אחד את השני קדימה כל הזמן והם בקרוב יהיו בצמרת בעצמם וזה כיף לשחק עם חבר’ה כאלה ולדעתי זה מה שמאפיין את הקבוצה, הרעב והצניעות של כולם”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */