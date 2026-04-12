יום ראשון, 12.04.2026 שעה 12:10
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
5242-5232ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4549-4832בורנמות'10
4446-4332פולהאם11
4336-3231סנדרלנד12
4245-4431ניוקאסל13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

ארטטה חייב תואר כדי להמשיך, פברגאס מועמד

הלחץ גובר על מאמן ארסנל: לפי דיווח, הוא לא ימשיך בעונה הבאה אם לא יזכה באליפות או בליגת האלופות. האקס שמוביל את קומו לעונה נהדרת, כבר סומן

ססק פברגאס ומיקל ארטטה (IMAGO)
הלחץ גובר בארסנל, למרות שהעונה עדיין פתוחה לחלוטין עבור הקבוצה של מיקל ארטטה. ההפסד האחרון 2:1 לבורנמות’ החזיר את סימני השאלה סביב המועדון הלונדוני, במיוחד על רקע ההשקעות הכספיות הגדולות בשנים האחרונות שלא תורגמו לתארים משמעותיים.

התותחנים עדיין בתמונת האליפות, אך יודעים שמעידות נוספות - במיוחד לפני המפגש הישיר מול מנצ’סטר סיטי - עלולות לעלות להם ביוקר ולאבד יתרון שהיה נראה מבטיח בפסגת הפרמייר ליג.

לצד המאבק בליגה, ארסנל תגיע לגומלין מול ספורטינג ליסבון השבוע בלונדון עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון בפורטוגל במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, אך מעמדו של ארטטה כבר אינו יציב כפי שהיה והדחה יכולה להיות בעלת משמעויות גדולות בנוגע לעתידו.

שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)

העונה תקבע את עתיד ארטטה

ארטטה שנמצא בארסנל כבר שבע עונות, לא ימשיך בעונה הבאה אם לא יזכה העונה באליפות או בליגת האלופות, כך לפי דיווח בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’. כל זאת קורה כשהצדדים עדיין במו"מ על חוזה חדש, אך עדיין לא הושג סיכום. יש לציין שכרגע ארטטה חתום עד 2027.

אם אכן ארטטה יעזוב בקיץ, בהנהלת ארסנל כבר מסמנים מועמד מוביל להחליפו: ססק פברגאס, שמרשים על הקווים של קומו ונמצא במאבק על מקום באירופה. מעבר ליכולת המקצועית, לפברגאס יתרון נוסף: היכרות עמוקה עם המועדון בו שיחק שמונה שנים – גורם שעשוי להכריע אם אכן תתקבל ההחלטה על שינוי בעמדת המאמן.

