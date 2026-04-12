ארטטה חייב תואר כדי להמשיך, פברגאס מועמד

הלחץ גובר בארסנל, למרות שהעונה עדיין פתוחה לחלוטין עבור הקבוצה של מיקל ארטטה. ההפסד האחרון 2:1 לבורנמות’ החזיר את סימני השאלה סביב המועדון הלונדוני, במיוחד על רקע ההשקעות הכספיות הגדולות בשנים האחרונות שלא תורגמו לתארים משמעותיים.

התותחנים עדיין בתמונת האליפות, אך יודעים שמעידות נוספות - במיוחד לפני המפגש הישיר מול מנצ’סטר סיטי - עלולות לעלות להם ביוקר ולאבד יתרון שהיה נראה מבטיח בפסגת הפרמייר ליג.

לצד המאבק בליגה, ארסנל תגיע לגומלין מול ספורטינג ליסבון השבוע בלונדון עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון בפורטוגל במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, אך מעמדו של ארטטה כבר אינו יציב כפי שהיה והדחה יכולה להיות בעלת משמעויות גדולות בנוגע לעתידו.

שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)

העונה תקבע את עתיד ארטטה

ארטטה שנמצא בארסנל כבר שבע עונות, לא ימשיך בעונה הבאה אם לא יזכה העונה באליפות או בליגת האלופות, כך לפי דיווח בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’. כל זאת קורה כשהצדדים עדיין במו"מ על חוזה חדש, אך עדיין לא הושג סיכום. יש לציין שכרגע ארטטה חתום עד 2027.

אם אכן ארטטה יעזוב בקיץ, בהנהלת ארסנל כבר מסמנים מועמד מוביל להחליפו: ססק פברגאס, שמרשים על הקווים של קומו ונמצא במאבק על מקום באירופה. מעבר ליכולת המקצועית, לפברגאס יתרון נוסף: היכרות עמוקה עם המועדון בו שיחק שמונה שנים – גורם שעשוי להכריע אם אכן תתקבל ההחלטה על שינוי בעמדת המאמן.