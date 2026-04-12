באיירן מינכן שברה שיא היסטורי בן 54 שנה

אתמול (שבת) באיירן מינכן אירחה בביתה את סט. פאולי במחזור ה-29 כשהיא נותנת מנוחה לכוכביה: הארי קיין, דאיו אופמקאנו, אלכסנדר פאבלוביץ' שקיבלו מנוחה על הספסל לקראת ההתמודדות בגומלין רבע גמר ליגת האלופות בבית מול הקבוצה הלבנה ממדריד (רביעי) שמגיעה לאחר יתרון של 1:2 על הקבוצה של ארבלואה.

לאון גורצקה כבש את השער ה-102 של באיירן העונה בליגה, ובכך שבר את השיא ההיסטורי, בניצחון חוץ מוחץ 0:5 על הקבוצה מהמבורג. באיירן פתחה פער של 12 נקודות על פני המקום השני בליגה, שם נמצאת בורוסיה דורטמונד, כשנותרו חמישה מחזורים לסיום.

ג'מאל מוסיאלה היה זה שהשווה את השיא הקודם (101 שערים), שנקבע על ידי קבוצת הכוכבים של באיירן מעונת 1971/72 (שכללה את פרנץ בקנבאואר וגרד מולר), כשפתח את החגיגה בנגיחה בדקה התשיעית. וכאמור, גורצקה היה זה ששבר את השיא עם שער בוולה בדקה ה-53.

"לצערי, הוא זה ששבר אותו”, אמר מוסיאלה בחיוך. "אבל כן, זה היה רגע טוב, רגע נהדר גם עבור לאון. זה יישאר עם שנינו לנצח, אני מקווה”. בנוסף לכך, מייקל אוליסה העלה את המאזן ל-103 שערים דקה לאחר מכן, ניקולס ג'קסון כבש את הרביעי, ורפאל גריירו חתם את התוצאה לקראת הסיום והעמיד את השיא החדש על 105 שערים.

עוד שיאים נוספים על הפרק

כשעוד נותרו עוד חמישה משחקים בליגה, נראה שהקבוצה מבוואריה כמעט בוודאות תעקוף את השיא של מנצ'סטר סיטי מעונת 2017/18 (106 שערים בפרמייר ליג), ואולי אף תצליח להגיע לשיא של ריאל מדריד מתקופת כריסטיאנו רונאלדו (121 שערים בלה-ליגה ב-2011/12). המרדף אחר היעדים הללו מרשים עוד יותר בהתחשב בכך שבבונדסליגה ישנם רק 34 משחקים בעונה, לעומת 38 ברוב הליגות אחרות.

מאמן באיירן, וינסנט קומפני, אמר כי זה היה סמלי שדווקא גורצקה כבש את שער השיא: "אמרתי לקבוצה - אם יש אדם אחד שמאמין ברגע שלו, זה לאון. זה שהוא כבש את שער השיא זה כל כך טיפוסי לו, כי הוא תמיד מאמין בעצמו. עבורי הוא דוגמה מצוינת לשחקנים הצעירים".