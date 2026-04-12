הדרבי שינה הכל: מאחורי הקאמבק של פראן טורס

פראן טורס חיכה לרגע הזה הרבה זמן. יותר מדי זמן, מבחינתו. החלוץ של ברצלונה, שספג לא מעט ביקורות בחודשים האחרונים, בחר את הבמה הכי גדולה, את הדרבי, ואת התזמון הכי מדויק בעונה כדי לענות לכולם. המשחק מול אספניול לא היה עוד משחק ליגה רגיל. זה היה ערב עם משמעות כפולה, גם מבחינת מאבק האליפות וגם כהכנה לקרב האירופי מול אתלטיקו מדריד. ובתוך כל זה, טורס הפך לדמות המרכזית.

אחרי תקופה ארוכה ללא שער, מאז 31 בינואר מול אלצ'ה, וכשמאחוריו 13 משחקים רשמיים ללא כיבוש, הלחץ סביבו הלך וגדל. עבור חלוץ, זה כמעט בלתי נמנע. השערים הם המדד, והשקט מגיע רק כשהרשת זזה. אבל טורס לא נעלם. גם כשהגיעו הביקורות, גם כשהוסט לספסל במספר משחקים, הוא המשיך לעבוד. מבחינתו, זה היה עניין של זמן עד שהכדור ייכנס.

והרגע הזה הגיע, ובגדול. כבר בדקה ה-10, אחרי קרן מדויקת של לאמין ימאל, הוא התרומם מעל ההגנה ונגח בצורה מושלמת לרשת. שער של ביטחון, של טכניקה, של חלוץ אמיתי. 15 דקות בלבד חלפו, והחיבור עם לאמין ימאל שוב עבד. מסירה חכמה לתוך הרחבה, וטורס סיים בקור רוח עם בעיטה מדויקת לפינה. צמד תוך 25 דקות, והמשחק למעשה הוכרע עוד לפני ההפסקה.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

הוא אפילו היה קרוב לשלושער. שער נוסף שלו נפסל בגלל נבדל גבולי וכמעט בלתי מורגש, אבל גם כך המסר כבר עבר. החגיגות שלו סיפרו את כל הסיפור. בתנועה ברורה עם הידיים ליד הפנים, כאילו הוא אומר "תמשיכו לדבר", טורס לא הסתיר למי זה מכוון. הביקורות לא נעלמו, אבל הוא הראה שהוא יודע להתמודד איתן.

התשובה לביקורות

גם אחרי המשחק הוא לא נשאר אדיש. "לחלוץ שופטים לפי שערים", הודה, אבל מיד הוסיף ביקורת משלו: "תמיד יש רעש חיצוני סביבי, תמיד מדברים יותר על הרע מאשר על הטוב. זה מפריע להם". המסר היה חד וברור.

המספרים שלו העונה דווקא מספרים סיפור אחר. עם 18 שערים בכל המסגרות, מתוכם 14 בליגה, טורס נמצא בין הכובשים הבולטים. למעשה, הוא עבר שחקנים מובילים אחרים בסגל והפך לאחד הכלים המרכזיים בהתקפה.

זה גם הגיע בנקודה קריטית של העונה. ברצלונה הגדילה את הפער בפסגה ל-9 נקודות, והאליפות נראית קרובה מתמיד. ועדיין, טורס עצמו סירב להכריז על סיום הסיפור: "עד שזה לא מתמטי, שום דבר לא סגור".

הקאמבק האישי שלו לא רק שחרר אותו, אלא גם העניק דחיפה אדירה לקבוצה רגע לפני המפגש מול אתלטיקו. הביטחון שחזר, התנועה ללא כדור, והחדות מול השער, כל אלו הגיעו בדיוק בזמן. במקביל, הדיון סביב מעמדו לא נעלם. למרות הצמד, ההערכה היא שרוברט לבנדובסקי עדיין יפתח במשחק הבא, אבל טורס כבר שם את עצמו חזק בתמונה. הוא הוכיח שהוא ראוי, ושיש לו מה להציע גם ברגעים הגדולים.

הערב הזה גם סימן ציון דרך אישי, משחקו ה-201 במדי הקבוצה, זמן קצר אחרי שחגג 200 הופעות. אם יש רגע נכון לייצר תפנית, זה בדיוק סוג המשחקים האלה.

אם מסתכלים לעומק, הסיפור של טורס הוא הרבה מעבר לצמד אחד בדרבי. מדובר בשחקן שעבר תנודות חדות לאורך העונה, בין רגעים של חדות וביטחון לבין תקופות של ספקות וחוסר יציבות. דווקא ברגעים האלה, כשהלחץ סביבו הגיע לשיא, הוא בחר לא להיעלם אלא להישאר בתוך המאבק, להמשיך לבקש את הכדור ולהיות חלק מהמשחק. זה משהו שמאפיין שחקנים עם אופי חזק, כאלה שלא מפחדים מהבמה גם כשהיא הופכת לביקורתית ולא סלחנית.

נקודת מפנה?

מעבר לכך, השינוי הטקטי שעבר עליו, המעבר לעמדת ה-9, לא היה פשוט כלל. טורס נדרש ללמוד מחדש את התנועה, את קבלת ההחלטות ברחבה ואת המשחק עם הגב לשער. התקופה ללא שערים רק העצימה את הקושי, אבל דווקא המשחק מול אספניול הראה עד כמה הוא כבר הפנים את התפקיד. התנועה שלו הייתה חכמה יותר, הנוכחות ברחבה הורגשה בכל התקפה, והסיומת חזרה להיות חדה. זה לא רק ערב גדול, אלא אולי סימן להתפתחות אמיתית בקריירה שלו.

גם הקשר שלו עם לאמין ימאל נראה כמו משהו שיכול להפוך לכלי משמעותי עבור ברצלונה בהמשך. הכימיה ביניהם בלטה במיוחד, עם הבנה כמעט אינסטינקטיבית של תנועות אחד של השני. ימאל סיפק את הכדורים, טורס היה במקום הנכון לסיים, וזה שילוב שיכול להכריע משחקים גם בשלבים המכריעים של העונה. עבור קבוצה שנאבקת על כל התארים, חיבור כזה יכול להיות ההבדל בין הצלחה לאכזבה.

וכשמביטים קדימה, השאלה הגדולה היא האם זו באמת נקודת מפנה עבורו. אם טורס יצליח לשמור על יציבות, להמשיך לייצר מצבים ולתרגם אותם לשערים, הוא לא רק יהפוך לאופציה רצינית בהרכב, אלא גם ישנה את המעמד שלו לחלוטין. מהשחקן שסופג ביקורת, הוא יכול להפוך לאחד הסיפורים הגדולים של העונה. הדרך לשם עדיין ארוכה, אבל אחרי ערב כזה, ברור לגמרי שהוא שוב בתמונה, ואולי אפילו יותר מזה.

כך או כך, נדמה שטורס שוב חי. לא רק כובש, אלא גם נהנה, משוחרר, מחובר לקהל. הוא עצמו הודה שהאווירה הייתה מיוחדת, עם אצטדיון מלא ותמיכה אדירה מהיציעים. האם זה יספיק כדי לשנות את התדמית שנבנתה סביבו? ימים יגידו. אבל דבר אחד כבר ברור, פראן טורס לא נעלם. הוא חזר, ובדיוק בזמן הנכון. הרעש סביבו אולי ימשיך, אבל עכשיו יש לו תשובה אחת ברורה, והיא מגיעה ברגליים.