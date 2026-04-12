ישראל לא יצאה לאליפות העולם לנוער בטאקוונדו

השגרה בספורט הישראלי ממשיכה להיפגע גם בימי הפסקת אש במלחמה מול איראן. בימים אלה מתקיימת אליפות העולם לנוער בטאקוונדו בטשקנט, אך ל-ONE נודע כי נבחרת ישראל נעדרת ממנה בגלל החלטת גורמי הביטחון שלא אישרו את יציאתה לאוזבקיסטן.

אליפות העולם לנוער בטאקוונדו מתקיימת בימים אלו בטשקנט, אך לישראל לא תהיה נציגות בה, על אף שמדובר באחד מענפי הספורט האולימפיים המובילים בארץ. לאחר זכייתה של אבישג סמברג במדליית הארד האולימפית בטוקיו 2020, באיגוד הישראלי עבדו בשנים האחרונות על בניית דור ההמשך שהיה אמור להגיע לתחרות הזו, אך בסופו של דבר ברגע האחרון גורמי הביטחון בארץ הודיעו לאיגוד כי יציאתה לא מאושרת ולא תזכה לאבטחה. בעקבות זאת, הנבחרת לא יצאה לתחרות.

לתחרות היו צריכים לצאת ספורטאים מוכשרים ומועמדים חזקים למדליה, המוביל שבהם יואב דרכמן (55 ק”ג) שקטף השנה מדלית זהב באליפות הסבב העולמי בבולגריה, שיר בלכר (42 ק”ג) שזכתה במדליית הכסף באותה התחרות ואמור שרעבי (44 ק”ג) שזכתה באליפות הסבב באוסטריה במדליית הארד. מדובר בשלושת לוחמי הטאקוונדו המובילים בגילים הללו והם דור ההמשך של ענף הטאקוונדו בישראל.

אבישג סמברג (חגי מיכאלי)

אליפות העולם לנוער היא אירוע בינלאומי גדול שמתקיים אחת לשנתיים בלבד, תחרות מרכזית וקשה ביותר שמהווה למעשה נקודת שיא מקצועית עבור ספורטאים צעירים בדרך לקריירת הבוגרים הבינלאומית שלהם. מעבר לחשיבותה המקצועית, לתחרות יש גם השלכות ישירות על הניקוד והתקצוב של הענף, הספורטאים והאגודות שלהם, והיא קריטית להוכחת הישגיות, על פיה נקבעים הדירוגים של לוחמי הטאקוונדו הצעירים והקצאות המשאבים שיקבלו מהמדינה.

השנה מדובר באליפות הגדולה ביותר שנערכה עד כה, עם השתתפותם של 991 ספורטאים מ-80 מדינות, מה שמדגיש את גודל התחרות ואת מעמדה המרכזי בזירה הבינלאומית בענף הטאקוונדו. על אף שלאורך השנים משלחות ישראליות השתתפו בתחרויות בינלאומיות בטשקנט וביעדים דומים, הפעם לא ניתן אישור ליציאת הנבחרת הישראלית.

במהלך האסיפה הכללית השנתית של איגוד הטאקוונדו העולמי, שהתקיימה אמש (שבת) בטשקנט, ציין נשיא הארגון העולמי ד”ר צ’ונגוון צ’ו כי למרות חוסר היציבות במזרח התיכון משתתפת בתחרות נבחרת מלאה מאיראן, לצד נבחרות נוספות מהאזור כמו הנבחרת הפלסטינית ונבחרות מסוריה ולבנון, והביע שביעות רצון מהייצוג הרחב. מנגד, באופן תמוה, הנבחרת הישראלית לא הורשתה לצאת לתחרות בעקבות החלטת יחידת האבטחה במשרד התרבות והספורט.

אליפות ישראל בטאקוונדו (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)

בענף הטאקוונדו אין תחרות רשמית נוספת שתתקיים השנה לגילי הנוער, שכן אליפות העולם ואליפות אירופה מתקיימות אחת לשנתיים ובשנים לא חופפות. המשמעות היא שבשנת 2026 אין אלטרנטיבה תחרותית רשמית מקבילה, ולכן מדובר בפגיעה קשה במיוחד בהזדמנות המקצועית ובהמשך ההתפתחות הספורטיבית של דור העתיד.

מעבר לפגיעה המקצועית, נגרמים גם נזקים כלכליים לאיגוד הישראלי, שכבר נשא בעלויות השתתפות משמעותיות, כולל דמי רישום והזמנת מקומות לינה עבור לוחמי הטאקוונדו הצעירים. בנוסף, כאמור, נפגעים באופן ישיר הספורטאים הצעירים, שלא יוכלו להיבחן, לא להיות מדורגים ולא להיות מתוקצבים בהתאם להישגיהם בתחרות.

תגובת משרד התרבות והספורט תובא לכשתתקבל.