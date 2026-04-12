מערכה שנייה: סינר - אלקראס 6:7, 2:1

גמר מונטה קרלו: שני הענקים נפגשים. הפתיחה של המדורג ראשון בעולם הייתה טובה יותר, אך האיטלקי, שרדף אחריו, התעשת והצליח לעלות ל-0:1 במערכות

קרלוס אלקראס חובט (רויטרס)
אם מישהו חשב שאחרי עידן 3 הגדולים של רוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ היריבויות בעולם הטניס ירדו רמה – טעות גדלה בידו. קרלוס אלקראס ויאניק סינר נכנסו לנעליים הגדולות שהשאירו שלושת הענקים, והם מספקים לנו משחקים גדולים במעמדי גמר על בסיס קבוע. בשעה זו עוד פרק ביריבות הזו נחתם, כשהשניים נפגשים בגמר טורניר מונטה קרלו.

קרלוס אלקראס פתח נהדר את העונה הנוכחית, עם זכייה גדולה בגראנד סלאם במלברון אליה הוא הוסיף גם מקום ראשון בטורניר ה-ATP 500 בקטאר. מאז חלה נסיגה ביכולתו של הפנומן הספרדי, עם שתי הדחות מוקדמות ומאכזבות, אחת לדניל מדבדב בחצי גמר האינדיאן וולס, ועוד אחת לסבסטיאן קורדה האמריקאי בסיבוב השלישי במיאמי.

מהצד השני, אפשר להגיד שמאז שאלקראז התדרדר, סינר עלה ומיצב את עצמו כטניסאי המוביל בחודשים האחרונים. האיטלקי הודח בחצי הגמר באוסטרליה לג’וקוביץ’ ולאחר מכן ברבע הגמר בקטאר, אך מאז הוא נכנס לכושר נהדר וזכה בשתי טורנירי ה-ATP 1000 באינידאן וולס ומיאמי.

קרלוס אלקראס לא נתקל בקשיים מיוחדים בדרך לגמר, כשבדרך הוא הפסיד מערכה אחת בלבד בסיבוב השלישי והצליח להתגבר לאחר מכן על אלכסנדר בובליק ו-ולנטין ואשרו הגיבור המקומי. גם יאניק סינר נראה חד מאוד בטורניר והפסיד רק מערכה אחת, כשבדרך הוא רשם ניצחונות מרשימים על פליקס אווגר אלייאסים ועל אלכסנדר זברב המדורג שלישי בעולם.

מערכה ראשונה: 6:7 לסינר

הנקודה הראשונה הלכה לקרלוס אלקראס, ששמר על ההגשה שלו. יאניק סינר לא הצליח להקשות עליו יותר מדי והספרדי לקח את המשחקון הראשון. שבירה מוקדמת של אלקראס במשחקון השני וזה היה כבר 0:2 למדורג ראשון בעולם. האיטלקי התעשת וניצח משחקון ראשון כששבר את הספרדי. הדיוק של סינר בהגשות היה לא טוב, אך הוא הצליח בכל זאת להשוות ל-2:2. המשחקון הבא הגיע לדיוס וכל אחד לקח את היתרון בתורו, עד שהספרדי הכריע ושמר על ההגשה שלו. סינר שמר על קור רוח והשווה ל-3:3.

שוב אלקראס ניצח במשחקון עם נקודות אדירות. הספרדי איבד יתרון ושוב סינר השווה. המדורג ראשון בעולם עמד בלחץ ושמר על ההגשה. הרדיפה של האיטלקי נמשכה והוא השווה ל-5:5. סוף סוף אלקראס היה במשחקון קליל והגיע למשחקון אחד מניצחון במערכה, אך סינר השווה ל-6:6 והגענו לשובר שוויון, אותו ניצח האיטלקי, שלקח את המערכה.

מערכה שנייה:

סינר פתח נפלא ואחרי דיוס ניצח את המשחקון הראשון, אך אלקראס שמר על קור רוח והשווה ל-1:1. הספרדי שבר את האיטלקי עם נקודה מדהימה.

