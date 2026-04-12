אדיר: סינר ניצח את אלקראס וזכה במונטה קרלו

אם מישהו חשב שאחרי עידן 3 הגדולים של רוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ היריבויות בעולם הטניס ירדו רמה – טעות גדלה בידו. קרלוס אלקראס ויאניק סינר נכנסו לנעליים הגדולות שהשאירו שלושת הענקים, והם סיפקו לנו גמר אדיר גם היום (ראשון), בו ניצח האיטלקי את הספרדי עם 6:7, 3:6 במערכות, קטף את התואר במונטה קרלו לראשונה בקריירה וחזר למקום הראשון בעולם.

זה היה גמר קצת מוזר. מי שפתח אותו טוב יותר היה דווקא אלקראס, ולסינר לקח קצת זמן להיכנס לעניינים, כשבמערכה הראשונה הוא בעיקר רדף אחרי הספרדי ובעצם עלה ליתרון לראשונה דווקא כשזה היה חשוב, בשובר השוויון וניצח 6:7 (5:7).

המערכה השנייה בעצם הייתה מאוד דומה בתחילתה, כשאלקראס היה טוב יותר וגם עלה ליתרון שנראה מבטיח עם 1:3, אך בזמן שלספרדי הדברים לא התחברו עד הסוף, האיטלקי היה ביום גדול והוא רשם מהפך ענק במשחקונים וניצח את המערכה השנייה 3:6 ובעצם את הגמר כולו.

מערכה ראשונה: 6:7 לסינר

הנקודה הראשונה הלכה לקרלוס אלקראס, ששמר על ההגשה שלו. יאניק סינר לא הצליח להקשות עליו יותר מדי והספרדי לקח את המשחקון הראשון. שבירה מוקדמת של אלקראס במשחקון השני וזה היה כבר 0:2 למדורג ראשון בעולם. האיטלקי התעשת וניצח משחקון ראשון כששבר את הספרדי. הדיוק של סינר בהגשות היה לא טוב, אך הוא הצליח בכל זאת להשוות ל-2:2. המשחקון הבא הגיע לדיוס וכל אחד לקח את היתרון בתורו, עד שהספרדי הכריע ושמר על ההגשה שלו. סינר שמר על קור רוח והשווה ל-3:3.

שוב אלקראס ניצח במשחקון עם נקודות אדירות. הספרדי איבד יתרון ושוב סינר השווה. המדורג ראשון בעולם עמד בלחץ ושמר על ההגשה. הרדיפה של האיטלקי נמשכה והוא השווה ל-5:5. סוף סוף אלקראס היה במשחקון קליל והגיע למשחקון אחד מניצחון במערכה, אך סינר השווה ל-6:6 והגענו לשובר שוויון, אותו ניצח האיטלקי, שלקח את המערכה.

מערכה שנייה: 3:6 לסינר

סינר פתח נפלא ואחרי דיוס ניצח את המשחקון הראשון, אך אלקראס שמר על קור רוח והשווה ל-1:1. הספרדי שבר את האיטלקי עם נקודה מדהימה. אחרי משחקון ארוך, הספרדי שרד דרמה ועלה ל-1:3. סינר שמר על ההגשה וצימק, כשהוא השווה ל-3:3. האיטלקי לקח בקלילות גם את המשחקון הבא ועלה ל-3:4. סינר שבר שוב ועלה ל-3:5 כשהוא היה פסע מניצחון בגמר, ובמשחקון האחרון הוא ניצח בלי בעיה וזכה לראשונה במונטה קרלו.