"קרב מוחות, חוגי יכול להיות שיחוק של יצחקי"

מרוץ האליפות יימשך הערב כשבית”ר ירושלים תחפש ניצחון בדרבי על הפועל ירושלים (20:00) ותקווה למעידה של הפועל ב”ש מול מכבי ת”א. הצהובים שחורים נזקקו לשער של ירדן כהן בתוספת הזמן כדי להשלים מהפך ולנצח 2:3 את עירוני טבריה, והפעם ברק יצחקי יגיע בסגל חסר וללא ירדן שועה. אבירם ברוכיאן ניתח את הסיכויים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

“כל ההרכב של בית”ר וגם עם החילופים המאולצים, יש אלטרנטיבות ראויות לבית”ר והבעיה של יצחקי היא שהוא צריך רק עוד עבודה לגבי ההתקפה והקישור”, אמר שחקן העבר, “צריך שלישיית קישור חזקה ואולי יצחקי צריך להפתיע עם חוגי, הוא שחקן של קבוצה ושחקן של מאמן, זה יכול להיות שיחוק של יצחקי ואלמוג כהן. להיות חלוץ ולקבל כדורים עם הגב לבין לחלק כדורים זה קצת שונה באופי, אבל אם אתה שואל אותי אז אין מישהו אחר שמתאים. חשבו על טימוטי מוזי ואני חושב שזה ההרכב הטוב ביותר”.

חוגי יכול לעשות את ההצטרפות הזאת ולבעוט לשער ויכול לעשות מה שרועי דוד עושה בפ”ת עם ההצטרפות.

”זיו אריה מתכנן שלושה בלמים כנראה, המטרה שלו היא כן ללחוץ את בית”ר וזה יהיה קרב מוחות בינו לבין יצחקי שעדיין לא הצליח לנצח את זיו אריה במצ’אפ ביניהם. שני המאמנים חושבים גם על היריבה, יצחקי הולך על הרכב התקפי לפי התרגול”.

ברק יצחקי וזיו אריה (אורן בן חקון)

מי שצריך לקחת על עצמו בגלל ששועה איננו זה אצילי.

”נכון, חוזר להרכב הפותח, נכנס טוב נגד טבריה”.

איך יצחקי משאיר אותו בחוץ?

”זו הייתה שאלת השאלות כשגם ירדן (שעה) וגם עדי (יונה) לא בהרכב אז איך אפשר לעשות דבר כזה? כשאתה שחקן יריב אז אתה נרתע שאתה רואה את אצילי בהרכב”.

“מיגל סילבה יחזיר בגדול”

הוא לא שיחק חודשיים גם לפני המיני פגרה.

”לדעתי זו הייתה טעות ויצחקי לדעתי גם הבין תוך כדי המשחק והוא החליף כבר במחצית. אבל אני חייב לפרגן גם לאצילי וגם לניהול של אלמוג ויצחקי, גם אצילי יכול היה לעשות פרצופים ולהגיד למה הוא לא פותח וראינו אותו מחויך, יש להם חדר הלבשה בריא וסגל בריא. אגב אני חייב להוסיף לגבי מיגל סילבה, אני יודע שהוא הולך לקבל עידוד מהקהל וביטחון, הוא יחזיר בגדול. אם יהיה אחראי ומפוקס, הוא יחזור להיות המיגל שמביא נקודות ולא לוקח”.

עומר אצילי (חגי מיכאלי)

מה תהיה התוצאה בין מכבי לב”ש?

”אני עם מכבי”.

מה לגבי התוצאה בדרבי הירושלמי?

”לדעתי יהיה 0:2 לבית”ר, יהיה צמוד והפועל תנסה להשוות לקראת הסיום ובית”ר תכבוש את השני”.