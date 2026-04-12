ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"ב"ש תראה עוצמות, זה צ'אנס אחרון למכבי"

איינבינדר ב"שיחת היום" לקראת המשחק ב-20:30: "מכבי תיכנס לעומס ואולי תחשוב על חלוקת דקות, זה משחק מאוד מעניין". ומה ההימור שלו על התוצאה?

שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
הפועל ב”ש עדיין לא חזרה לעצמה. מאז החזרה מהפגרה, הקבוצה של רן קוז’וק נפרדה מהפועל פ”ת ב-1:1 ואז נזקקה לשער בהארכה כדי להדיח את בני יהודה מגביע המדינה, והערב (ראשון, 20:30) הדרומיים כבר יהיו חייבים להרים את הרמה מול מכבי ת”א. דן איינבינדר דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק?
”משחק עונה עבור מכבי תל אביב אם היא רוצה עוד לזכות באליפות, זה הצ’אנס האחרון שלה”.

גם עבור ב”ש זה ככה, כי אם ב”ש תפסיד ובית”ר תנצח, היא עוקפת אותה ועולה למקום הראשון, זה משחק עונה לקבוצה כי היא רוצה לסיים עונה סדירה במקום הראשון.
”אני אומר ככה כי זאת ההזדמנות האחרונה של מכבי תל אביב, אבל כמובן גם ב”ש צריכה לקחת הכל בחשבון וזה לא יהיה קל בכלל ובטח עם הסגל החסר”

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

“משחק שוויוני, כל אחת עם הבעיות שלה”

איך זה עם אינטנסיביות כזאת אחרי 120 דקות בגביע ושיצאת מתוסכל במחזור הקודם, לבוא למשחק מול מכבי שיכול לשנות את כל העונה?
”צריך לזכור שקוז’וק עשה הרבה חילופים בגביע לעומת המשחק בליגה והרבה השתתפו בשני המשחקים, וצריך לזכות שמכבי אמנם ניצחה במחזור הקודם, אבל גם לה מחכה משחק חצי גמר כשב”ש כבר הבטיחה את הגמר. מצפה לה משחק קשה מול מכבי חיפה והיא תיכנס לעומס במהלך השבוע ואולי שם יש מחשבה גם על חלוקת דקות. זה משחק שוויוני וכל אחת באה עם הבעיות שלה, משחק מאוד מעניין”.

מה אתה חושב שייצא הערב? מי תצא שמחה?
”ב”ש תראה עוצמות של קבוצה שהייתה שם מהרגע הראשון לדעתי ותרצה לשמור על המקום הראשון ולכן תנצח גם את המשחק”.

