יום ראשון, 12.04.2026 שעה 12:44
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00צ'כיה2
00-00דר' אפריקה3
00-00דרום קוריאה4
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00בוסניה-הרצגובינה2
00-00קטאר3
00-00שווייץ4
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00טורקיה2
00-00פרגוואי3
00-00אוסטרליה4
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00שבדיה2
00-00יפן3
00-00טוניסיה4
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00עיראק2
00-00סנגל3
00-00נורבגיה4
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00הרפ' הדמוקרטית קונגו2
00-00אוזבקיסטן3
00-00קולומביה4
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

הטכנולוגיה הישראלית שתאבטח את המונדיאל

חברת Sentrycs הישראלית נבחרה לאבטח את משחקי גביע העולם בצפון אמריקה. המטרה: זיהוי ונטרול רחפנים בלתי מורשים מבלי להפריע לשידורים או לאוהדים

|
המערכת הישראלית שתגן מרחפנים במונידאל (אונדס)
המערכת הישראלית שתגן מרחפנים במונידאל (אונדס)

מונדיאל 2026, שעתיד להתחיל בקרוב וייערך במספר רב של ערים ברחבי ארה״ב, קנדה ומקסיקו, עומד להיות אירוע הספורט הגדול והמורכב בהיסטוריה, גם ובעיקר מבחינת אבטחתו ושמירה על המשתתפים והצופים. מי שתסייע לשמור על הסדר במהלך הטורניר היא חברת Sentrycs הישראלית, מבית אונדס, שמגינה מפני רחפנים. החברה חתמה על חוזים בשווי מיליוני דולרים מול גופי ביטחון פנים פדרליים ומקומיים כדי לתמוך באבטחת המרחב האווירי במהלך המשחקים השונים.

Sentrycs תפרוס את הפתרון הטכנולוגי שלה במרבית האצטדיונים המארחים את המשחקים, במתחמי האוהדים העמודים ובאתרי האירועים השונים, כדי להגן מפני פעילות רחפנים בלתי מורשית ולאפשר חגיגת כדורגל נטולת הפרעות. הייחודיות של המערכת היא היכולת לעבוד בסביבה אזרחית צפופה מבלי לשבש מערכות תקשורת אחרות, דבר קריטי במיוחד לאור העובדה שמדובר באירוע שממנו יוצאים שידורים חיים רבים ומיליוני מכשירים סלולריים ביציעים.

בניגוד למערכות אחרות שמשבשות את כל התדרים באזור (Jamming), הטכנולוגיה של Sentrycs, המכונה Cyber-over-RF (CoRF), פועלת בצורה "כירורגית". היא מזהה את הרחפן העוין באופן פסיבי, עוקבת אחריו, ובמידת הצורך מאפשרת למפעילים להשתלט עליו ולהנחית אותו בבטחה בנקודה מוגדרת מראש - כל זאת מבלי לפגוע בשידור המשחק או בתקשורת ה-Wi-Fi של האוהדים.

אצטדיון מטלייף. יארח את גמר המונדיאל (IMAGO)

“אנו עדים לדרישה גוברת לפתרונות אבטחה משולבים”

"אירועים בסדר גודל ומורכבות כזו מדגישים את הצורך הגובר בהגנה על המרחב האווירי בגובה נמוך מפני איום של פעילות רחפנים בלתי מורשית.״ אמר אריק ברוק, יו״ר ומנכ״ל אונדס. ״אבטחת המרחב האווירי הנמוך במספר מוקדים בו-זמנית מציבה אתגר מבצעי ייחודי, הדורש יכולות נגד רחפנים מתואמות ותואמות רגולציה. טכנולוגיית ה-Cyber-over-RF של Sentrycs תוכננה לתת מענה לאתגר זה, כשהיא מאפשרת נטרול מדויק ומבוקר של רחפנים בלתי מורשים בסביבות מורכבות".

"אנו עדים לדרישה גוברת לפתרונות אבטחה משולבים ורב-שכבתיים הנותנים מענה לאיומים אוויריים וקרקעיים כאחד". אמר אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של Ondas Autonomous Systems. ״Sentrycs ממלאת תפקיד קריטי בארכיטקטורת ההגנה האוטונומית הרחבה שלנו, ומאפשרת שליטה מדויקת ובלתי משבשת במרחב האווירי הנמוך. יחד עם הפלטפורמות האוטונומיות וטכנולוגיות החישה שלנו, אנו בונים יכולת מבצעית מאוחדת שנועדה לאבטח סביבות מורכבות בקנה מידה רחב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */