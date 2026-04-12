הטכנולוגיה הישראלית שתאבטח את המונדיאל

מונדיאל 2026, שעתיד להתחיל בקרוב וייערך במספר רב של ערים ברחבי ארה״ב, קנדה ומקסיקו, עומד להיות אירוע הספורט הגדול והמורכב בהיסטוריה, גם ובעיקר מבחינת אבטחתו ושמירה על המשתתפים והצופים. מי שתסייע לשמור על הסדר במהלך הטורניר היא חברת Sentrycs הישראלית, מבית אונדס, שמגינה מפני רחפנים. החברה חתמה על חוזים בשווי מיליוני דולרים מול גופי ביטחון פנים פדרליים ומקומיים כדי לתמוך באבטחת המרחב האווירי במהלך המשחקים השונים.

Sentrycs תפרוס את הפתרון הטכנולוגי שלה במרבית האצטדיונים המארחים את המשחקים, במתחמי האוהדים העמודים ובאתרי האירועים השונים, כדי להגן מפני פעילות רחפנים בלתי מורשית ולאפשר חגיגת כדורגל נטולת הפרעות. הייחודיות של המערכת היא היכולת לעבוד בסביבה אזרחית צפופה מבלי לשבש מערכות תקשורת אחרות, דבר קריטי במיוחד לאור העובדה שמדובר באירוע שממנו יוצאים שידורים חיים רבים ומיליוני מכשירים סלולריים ביציעים.

בניגוד למערכות אחרות שמשבשות את כל התדרים באזור (Jamming), הטכנולוגיה של Sentrycs, המכונה Cyber-over-RF (CoRF), פועלת בצורה "כירורגית". היא מזהה את הרחפן העוין באופן פסיבי, עוקבת אחריו, ובמידת הצורך מאפשרת למפעילים להשתלט עליו ולהנחית אותו בבטחה בנקודה מוגדרת מראש - כל זאת מבלי לפגוע בשידור המשחק או בתקשורת ה-Wi-Fi של האוהדים.

אצטדיון מטלייף. יארח את גמר המונדיאל (IMAGO)

“אנו עדים לדרישה גוברת לפתרונות אבטחה משולבים”

"אירועים בסדר גודל ומורכבות כזו מדגישים את הצורך הגובר בהגנה על המרחב האווירי בגובה נמוך מפני איום של פעילות רחפנים בלתי מורשית.״ אמר אריק ברוק, יו״ר ומנכ״ל אונדס. ״אבטחת המרחב האווירי הנמוך במספר מוקדים בו-זמנית מציבה אתגר מבצעי ייחודי, הדורש יכולות נגד רחפנים מתואמות ותואמות רגולציה. טכנולוגיית ה-Cyber-over-RF של Sentrycs תוכננה לתת מענה לאתגר זה, כשהיא מאפשרת נטרול מדויק ומבוקר של רחפנים בלתי מורשים בסביבות מורכבות".

"אנו עדים לדרישה גוברת לפתרונות אבטחה משולבים ורב-שכבתיים הנותנים מענה לאיומים אוויריים וקרקעיים כאחד". אמר אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של Ondas Autonomous Systems. ״Sentrycs ממלאת תפקיד קריטי בארכיטקטורת ההגנה האוטונומית הרחבה שלנו, ומאפשרת שליטה מדויקת ובלתי משבשת במרחב האווירי הנמוך. יחד עם הפלטפורמות האוטונומיות וטכנולוגיות החישה שלנו, אנו בונים יכולת מבצעית מאוחדת שנועדה לאבטח סביבות מורכבות בקנה מידה רחב".