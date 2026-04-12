יום ראשון, 12.04.2026 שעה 12:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

הספיק לה: ריאל החליטה להחזיר את טוני קרוס

דיווח: הבלאנקוס כבר קיבלו את ההחלטה להשיב את הגרמני שעדיין מתגורר במדריד. פרס התומך המרכזי במהלך וכעת בוחנים את האפשרויות לגבי התפקיד המדויק

טוני קרוס ו-ויניסיוס ג'וניור (רויטרס)
טוני קרוס ו-ויניסיוס ג'וניור (רויטרס)

בריאל מדריד ממשיכים להתגעגע לטוני קרוס ושוקלים להחזירו למועדון, אך לא כשחקן כמובן. במועדון גוברת ההבנה כי הגרמני, שפרש בקיץ 2024, יכול להפוך לדמות מפתח במבנה המקצועי של המועדון כבר בעונה הבאה.

על פי הדיווחים, ההחלטה העקרונית התקבלה, וכעת נבחנות האפשרויות לגבי התפקיד המדויק. בכל אופן, התכנון הוא שזה יהיה במסגרת הניהול הספורטיבי בריאל.

במועדון זוכרים היטב את הפרידה המרגשת של הקשר, שסיים את דרכו עם זכייה חמישית בליגת האלופות והותיר רושם עצום על המערכת והאוהדים. יחסיו הקרובים עם הנשיא פלורנטינו פרס נשמרו מצוינים לאורך השנים, והוא אף נחשב לאחד התומכים המרכזיים במהלך להחזרתו.

פלורנטינו פרס וטוני קרוס

הביקור במתחם האימונים

קרוס שמתגורר עם משפחתו במדריד ומנהל אקדמיית כדורגל, כבר ביקר לאחרונה במתחם האימונים של ריאל עם קבוצות הנוער שלו ואף שיתף מהידע שלו כמאמן. עבור ריאל, מדובר במהלך שיכול להשפיע לא רק מקצועית, אלא גם לחזק את הזהות והערכים של המועדון בשנים הבאות.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

כזכור, קרוס העביר עשור בריאל מאז שהגיע אליה ב-2014 ועד הפרישה. הוא זכה איתה חמש פעמים בליגת האלופות, ארבע פעמים באליפות, בגביע המלך פעם אחת, חמש פעמים בגביע העולם למועדונים, שלוש פעמים בסופר קאפ האירופי וארבע פעמים בסופר קופה הספרדי.

