הספיק לה: ריאל החליטה להחזיר את טוני קרוס

בריאל מדריד ממשיכים להתגעגע לטוני קרוס ושוקלים להחזירו למועדון, אך לא כשחקן כמובן. במועדון גוברת ההבנה כי הגרמני, שפרש בקיץ 2024, יכול להפוך לדמות מפתח במבנה המקצועי של המועדון כבר בעונה הבאה.

על פי הדיווחים, ההחלטה העקרונית התקבלה, וכעת נבחנות האפשרויות לגבי התפקיד המדויק. בכל אופן, התכנון הוא שזה יהיה במסגרת הניהול הספורטיבי בריאל.

במועדון זוכרים היטב את הפרידה המרגשת של הקשר, שסיים את דרכו עם זכייה חמישית בליגת האלופות והותיר רושם עצום על המערכת והאוהדים. יחסיו הקרובים עם הנשיא פלורנטינו פרס נשמרו מצוינים לאורך השנים, והוא אף נחשב לאחד התומכים המרכזיים במהלך להחזרתו.

פלורנטינו פרס וטוני קרוס

הביקור במתחם האימונים

קרוס שמתגורר עם משפחתו במדריד ומנהל אקדמיית כדורגל, כבר ביקר לאחרונה במתחם האימונים של ריאל עם קבוצות הנוער שלו ואף שיתף מהידע שלו כמאמן. עבור ריאל, מדובר במהלך שיכול להשפיע לא רק מקצועית, אלא גם לחזק את הזהות והערכים של המועדון בשנים הבאות.

כזכור, קרוס העביר עשור בריאל מאז שהגיע אליה ב-2014 ועד הפרישה. הוא זכה איתה חמש פעמים בליגת האלופות, ארבע פעמים באליפות, בגביע המלך פעם אחת, חמש פעמים בגביע העולם למועדונים, שלוש פעמים בסופר קאפ האירופי וארבע פעמים בסופר קופה הספרדי.