גולדשטיין: רוני לוי? גם אנצ'לוטי לא היה עוזר

מכבי נתניה נפרדה במהלך העונה מיוסי אבוקסיס ומינתה במקומו את רוני לוי. למרות זאת, לא הצליחה להעפיל לפלייאוף העליון, כשאתמול (שבת) נקבע כי היא תשחק בפלייאוף התחתון אחרי שסיימה ב-0:0 עם הפועל חיפה. מנכ”ל המועדון לשעבר, ניב גולדשטיין, ששימש בעבר גם כמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את העונה של מכבי נתניה? זה המקום שלה? פלייאוף תחתון?

”הורגלנו לפלייאוף עליון בתשע השנים האחרונות שגם זכיתי שהיא הייתה פקטור, אבל בסוף על חודה של נקודה היא נפלה וכמובן כמועדון תמיד מצפים לפלייאוף עליון ולהתמודד על אירופה. אבל לא היה פשוט וחילופי הבעלים לקראת תחילת העונה פגעו בהכנות והפיטורים של יוסי אבוקסיס. לא חלילה לבקר את רוני לוי, הוא אחד מהמאמנים הטובים, אבל גם להביא את אנצ’לוטי זה לא היה עוזר. כי הפיטורים לא גרמו לזעזוע כמו שצריך, אלא לאי שקט”.

מה ההשלכות שמכבי נתניה לא נמצאת בפלייאוף העליון מבחינת כסף ועוד הרבה דברים אחרים? כמה זה יכול להשפיע ולזעזע את המועדון?

”מבחינת השיח והאנרגיות זה פוגע אין ספק, נתניה זה מועדון שעומד על הקהל והעיר זו עיר של כדורגל ואובססיבית לקבוצה והיא נותנת את הכוח. יש פלייאוף תחתון וצריך להראות משחקים תוססים. מבחינת הכספים אני יכול להתייחס לבעלות הקודמת שזה היה משפיע, אבל עכשיו הבעלים לא מתרגשים והם לקחו בחשבון שהזעזוע יכול לגרום לפלייאוף תחתון”.

ניב גולדשטיין (רדאד ג'בארה)

כמה כסף הם הפסידו?

”כנראה שהם מוכיחים שהתיאוריה שהם לא באו לעשות פה כסף אז היא נכונה, כי זה אומר דרשני שהם השקיעו הרבה מאוד כספים השנה”.

האם הבעלים החדש התייעץ איתך?

”לא”.

איך לא דיבר עם אדם כמוך עם הרבה ניסיון, הרבה חושבים שאתה צריך להיות האיש בנתניה, לא רמזו ולא דיברו? נפגעת?

”חס וחלילה, יש אנשים ראויים וגם גיל המנכ”ל וכאוהד מכבי נתניה אני שמח ממה שקורה, אני לא מסתכל מי יכול היה להיות ואני זה לא רלוונטי, גם אני הייתי במקום בחיים שזה לא רלוונטי אליי”.

רוני לוי - היית משאיר אותו כמאמן?

”כמובן, הטיימינג אמנם לא היה נכון כי היו להם הזדמנויות אחרות כשהם לא רצו את אבוקסיס, הגיע בעלים חדש והוא לא רצה, הוא יכל לעשות את זה בתחילת העונה או בסוף העונה”.

יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)

מה היית עושה אחרת?

”לא נוגע ביוסי, אלא אם כן היה לו אדם אחר שהוא מאמין בו והיו צריכים להחליף אותו בתחילת העונה. אם כבר נתנו לו צ’אנס שמגיע ליוסי אגב שעשה עונה מטורפת בנסיבות הלא קלות, היה צריך לתת לו עד סוף העונה ואנחנו רואים את זה בהפועל י-ם שאני מעריץ אותם על הדרך. לא נוגעים במאמן וזה יכול להשפיע מקום אחד למטה למעלה וזה מה שקרה לנתניה”.

אז אתה אומר שהם עשו טעות, מה עוד?

”עונה פחות טובה של הסגל, יש ציפיות גם מהקהל, הסגל על הנייר אולי שווה יותר וצריך לעשות שינוי בקיץ. אם יהיה תקציב עם יד רחבה אז אפשר לעשות דברים יפים וצריך ציביון במכבי נתניה וצריך להמשיך, מאוד חשוב ליישם את מה שהמועדון חרט על דגלו – כדורגל תוסס ושמח והתקפי, מבוסס בשחקנים צעירים עם ציביון נתנייתי, מחלקת נוער וקידום של זה, ככה נתניה גדלה”.

מה אתה חושב על אלמוג כהן ורן קוז’וק? ההצלחה שלהם? גידלת אותם.

”לא אני גידלתי אותם, נפלה עליי זכות להיות בתקופה שלהם והבאנו גם את דן רומן וקידמנו עוד הרבה ובראש ובראשונה זה אלמוג כהן ששכנעתי אותו לפרוש מכדורגל ויכול להיות שאני הראשון שמקומו להיות בספסל או מנהל מקצועי ואני כמו אבא גאה שלא מופתע באחוז אחד, אלא גאה לראות את שניהם מובילים את הליגה בגאון. מי לוקח אליפות? מאחל לשניהם בהצלחה, אם היה אפשר לחלק את הצלחת לחצי, אני לא רוצה לפגוע באחד מהם”.