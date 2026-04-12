ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

גולדשטיין: רוני לוי? גם אנצ'לוטי לא היה עוזר

מנכ"ל נתניה לשעבר ל"שיחת היום": "תמיד מצפים לפלייאוף עליון, חילופי הבעלים ופיטורי אבוקסיס פגעו. אובדן הכסף? הבעלים לא מתרגשים, נלקח בחשבון"

רוני לוי (חגי מיכאלי)
מכבי נתניה נפרדה במהלך העונה מיוסי אבוקסיס ומינתה במקומו את רוני לוי. למרות זאת, לא הצליחה להעפיל לפלייאוף העליון, כשאתמול (שבת) נקבע כי היא תשחק בפלייאוף התחתון אחרי שסיימה ב-0:0 עם הפועל חיפה. מנכ”ל המועדון לשעבר, ניב גולדשטיין, ששימש בעבר גם כמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את העונה של מכבי נתניה? זה המקום שלה? פלייאוף תחתון?
”הורגלנו לפלייאוף עליון בתשע השנים האחרונות, וגם זכיתי שנתניה הייתה פקטור, אבל בסוף על חודה של נקודה היא נפלה וכמובן כמועדון תמיד מצפים לפלייאוף עליון ולהתמודד על אירופה. אבל לא היה פשוט וחילופי הבעלים לקראת תחילת העונה פגעו בהכנות, גם הפיטורים של יוסי אבוקסיס. לא חלילה כדי לבקר את רוני לוי, הוא אחד מהמאמנים הטובים, אך גם להביא את אנצ’לוטי לא היה עוזר. הפיטורים לא גרמו לזעזוע כמו שצריך, אלא לאי שקט”.

מה ההשלכות שמכבי נתניה לא נמצאת בפלייאוף העליון מבחינת כסף ועוד הרבה דברים אחרים? כמה זה יכול להשפיע ולזעזע את המועדון?
”מבחינת השיח והאנרגיות זה פוגע אין ספק, נתניה זה מועדון שעומד על הקהל והעיר, זו עיר של כדורגל שאובססיבית לקבוצה והיא נותנת את הכוח. הקבוצה תתמודד עכשיו בפלייאוף התחתון וצריך להראות משחקים תוססים. מבחינת הכספים אני יכול להתייחס לבעלות הקודמת שהשפיעה, אבל עכשיו הבעלים לא מתרגשים והם לקחו בחשבון שהזעזוע יכול להביא את הקבוצה לפלייאוף התחתון”.

ניב גולדשטיין (רדאד ג'בארה)

כמה כסף הם הפסידו?
”כנראה שהם מוכיחים שהתאוריה שהם לא באו לעשות פה כסף נכונה, כי זה אומר דרשני שהם השקיעו הרבה מאוד כספים השנה”.

האם הבעלים החדש התייעץ איתך?
”לא”.

איך לא דיבר עם אדם כמוך עם הרבה ניסיון, הרבה חושבים שאתה צריך להיות האיש החזק בנתניה, לא רמזו ולא דיברו? נפגעת?
”חס וחלילה, יש אנשים ראויים כמו גיל המנכ”ל וכאוהד מכבי נתניה אני שמח ממה שקורה. אני לא מסתכל על מי יכול היה להיות, ואני לא רלוונטי. במקום בחיים שזה לא רלוונטי אליי”.

רוני לוי - היית משאיר אותו כמאמן?
”כמובן, הטיימינג אמנם לא היה נכון כי היו להם הזדמנויות אחרות כשהם לא רצו את אבוקסיס. הגיע בעלים חדש והוא לא רצה את אבוקסיס, הוא יכול היה לעשות את זה בתחילת העונה או בסוף העונה”.

יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)

מה היית עושה אחרת?
”לא נוגע ביוסי, אלא אם כן היה לו אדם אחר שהוא מאמין בו והיו צריכים להחליף אותו בתחילת העונה. אם כבר נתנו לו צ’אנס, שמגיע ליוסי אגב, שעשה עונה מטורפת בנסיבות הלא קלות, היה צריך לתת לו הזדמנות עד סוף העונה. אנחנו רואים את זה בהפועל ירושלים, שאני מעריץ אותה על הדרך. לא נוגעים במאמן, זה יכול להשפיע מקום אחד למטה או למעלה, וזה מה שקרה לנתניה”.

אז אתה אומר שהם עשו טעות, מה עוד?
”עונה פחות טובה של הסגל, יש ציפיות גם מהקהל, הסגל על הנייר אולי שווה יותר וצריך לעשות שינוי בקיץ. אם יהיה תקציב עם יד רחבה אז אפשר לעשות דברים יפים וצריך ציביון במכבי נתניה כדי להמשיך. מאוד חשוב ליישם את מה שהמועדון חרט על דגלו – כדורגל תוסס, שמח והתקפי, מבוסס על שחקנים צעירים עם ציביון נתנייתי, מחלקת נוער וקידום שלה, ככה נתניה גדלה”.

מה אתה חושב על אלמוג כהן ורן קוז’וק? ההצלחה שלהם? גידלת אותם.
”לא אני גידלתי אותם, נפלה עליי זכות להיות בתקופה שלהם והבאנו גם את דן רומן. קידמנו עוד הרבה ובראש ובראשונה את אלמוג כהן, ששכנעתי אותו לפרוש מכדורגל ויכול להיות שאני הראשון שאמר שמקומו להיות בספסל או כמנהל מקצועי. אני כמו אבא גאה שלא מופתע באחוז אחד, אלא גאה לראות את שניהם מובילים את הליגה בגאון. מי ייקח אליפות? מאחל לשניהם בהצלחה, אם היה אפשר הייתי מעדיף שיחלקו את הצלחת לחצי, אני לא רוצה לפגוע באחד מהם”.

