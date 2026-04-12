"אני אהיה מופתע אם הפועל ת"א לא תנצח"

הפועל תל אביב תתארח הערב (שבת, 22:15) בבלגרד אצל מכבי תל אביב לדרבי לוהט ביורוליג, כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה, מעבר ליוקרה העירונית, מקום בשישייה הראשונה ביורוליג וכרטיס למפעל גם בעונה הבאה. שחקן העבר של האדומים, חיים זלוטיקמן, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”דרבי זה מיוחד ותמיד זה משחק לא רגיל, אבל היום לא בטוח שזה יהיה אותו הדבר כי כמו שציינתם קודם, בהפועל אין אף שחקן ישראלי, מדר מתלבש אבל קרוב לוודאי לא ישחק וגם מכבי זה לא אותו הדבר, אז אולי תהיה אווירה מיוחדת אבל משהו אחר, זה לא מאה אחוז דרבי כמו שאנחנו רגילים, גם כי זה לא בארץ וגם כי אין ישראלים. איטודיס? הטענה שלי לא אליו, הוא בא לנצח ואם הוא ינצח את מכבי היום ואז את מונאקו, הוא מסיים בארבע הראשונות קרוב לוודאי, המשחק הערב לא חשוב רק לפלייאוף, אלא כדי שהמשחק האחרון יעלה אותו לארבע האחרונות”.

תוצאה?

”המשחק למכבי לא מעניין, להפועל כן מעניין כי זה יבטיח את 6 הראשונות עם סיכוי ל-4. המשחק הזה הוא חשוב כי אי אפשר לתקן, בתחילת שנה אפשר לתקן ועכשיו אי אפשר, כי אם לא תנצח עכשיו ובמשחק הבא אז אתה יכול ליפול מחוץ ל-6, אז נכון שמכבי באה משוחררת והפועל לחוצה יחסית, אבל סגל השחקנים והציפיות, אני אהיה מופתע אם הפועל לא תנצח. למה אני אומר בזהירות? צריך לקחת בחשבון שהיורוליג השנה הוא יורוליג מאוד קשה ומאוד צפוף, קבוצה כמו בסקוניה ניצחה חמישה משחקים רצוף ויש להם סגל טוב וגם למכבי, אי אפשר לזלזל בהם ובאף אחת”.

אלייז'ה בראיינט (ראובן שוורץ)

אני לא מבין למה חבר שלך הקנאי בועז לא מפרגן לך שאנחנו לא מעלים אותו.

”אנחנו בעולם שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, אבל הוא תמיד מפרגן והוא חבר אני בטוח”.