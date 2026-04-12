יום ראשון, 12.04.2026 שעה 16:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
59%3088-327137ז'לגיריס6
57%3174-324537הכוכב האדום7
57%3166-321737פנאתינייקוס8
57%3218-333437מונאקו9
54%3118-312637ברצלונה10
51%3249-326437דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
41%3371-334337פאריס15
41%3230-303637פרטיזן בלגרד16
35%3446-327837באסקוניה17
35%3200-302137וירטוס בולוניה18
32%3131-300137אנדולו אפס19
22%3227-295937ליון וילרבאן20

"אני אהיה מופתע אם הפועל ת"א לא תנצח"

שחקן העבר של האדומים, חיים זלוטיקמן, התכונן ב"שיחת היום" לדרבי ביורוליג ("תהיה אווירה מיוחדת") והתייחס גם לאיטודיס ("הטענות שלי לא אליו")

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב תתארח הערב (שבת, 22:15) בבלגרד אצל מכבי תל אביב לדרבי לוהט ביורוליג, כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה, מעבר ליוקרה העירונית, מקום בשישייה הראשונה ביורוליג וכרטיס למפעל גם בעונה הבאה. שחקן העבר של האדומים, חיים זלוטיקמן, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE. 

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”דרבי זה מיוחד ותמיד זה משחק לא רגיל, אבל היום לא בטוח שזה יהיה אותו הדבר כי כמו שציינתם קודם, בהפועל אין אף שחקן ישראלי, מדר מתלבש אבל קרוב לוודאי לא ישחק וגם מכבי זה לא אותו הדבר, אז אולי תהיה אווירה מיוחדת אבל משהו אחר, זה לא מאה אחוז דרבי כמו שאנחנו רגילים, גם כי זה לא בארץ וגם כי אין ישראלים. איטודיס? הטענה שלי לא אליו, הוא בא לנצח ואם הוא ינצח את מכבי היום ואז את מונאקו, הוא מסיים בארבע הראשונות קרוב לוודאי, המשחק הערב לא חשוב רק לפלייאוף, אלא כדי שהמשחק האחרון יעלה אותו לארבע האחרונות”.

תוצאה?
”המשחק למכבי לא מעניין, להפועל כן מעניין כי זה יבטיח את 6 הראשונות עם סיכוי ל-4. המשחק הזה הוא חשוב כי אי אפשר לתקן, בתחילת שנה אפשר לתקן ועכשיו אי אפשר, כי אם לא תנצח עכשיו ובמשחק הבא אז אתה יכול ליפול מחוץ ל-6, אז נכון שמכבי באה משוחררת והפועל לחוצה יחסית, אבל סגל השחקנים והציפיות, אני אהיה מופתע אם הפועל לא תנצח. למה אני אומר בזהירות? צריך לקחת בחשבון שהיורוליג השנה הוא יורוליג מאוד קשה ומאוד צפוף, קבוצה כמו בסקוניה ניצחה חמישה משחקים רצוף ויש להם סגל טוב וגם למכבי, אי אפשר לזלזל בהם ובאף אחת”.

אלייזאלייז'ה בראיינט (ראובן שוורץ)

אני לא מבין למה חבר שלך הקנאי בועז לא מפרגן לך שאנחנו לא מעלים אותו.
”אנחנו בעולם שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, אבל הוא תמיד מפרגן והוא חבר אני בטוח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */