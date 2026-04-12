"המשחק האחרון של מכבי היה חריג, לא הגיוני"

אחרי שאיבדה רשמית את הסיכוי שלה להעפיל לפלייאין ולמעשה סיימה את העונה שלה ביורוליג, מכבי תל אביב תארח הערב (שבת, 22:15) בבלגרד את הפועל תל אביב למשחק שמבחינתה יהיה בעיקר על הכבוד. שחקן העבר של הצהובים, רוני בוסאני, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את שני המשחקים האחרונים?

”המשחק האחרון היה חריג בעיניי, כי לא הגיוני שהצוות לא אמר לשחקנים שהיכולת של פאריס והמשחק המהיר, זה שאם נוציא את העוקץ הזה אז נהיה בסדר. לא עשו דבר אחד כדי למלא את ההוראות, או שאין מצב שלא נתנו הוראות – לעשות עבירות, לעצור את המשחק, לקחת ריבאונד, לא יכול להיות דבר כזה. שחקן שמשחק 35 דקות לא עושה עבירה אחת והוא עם 0 עבירות או שחקן כמו דאוטין ותמיר שמשחקים 20 דקות ועושים עבירה אחת או 0 עבירות, אין מצב כזה”.

איך אתה רואה את מכבי שמגיעה לדרבי?

”הפועל זה משהו אחר והיא תעשה את הפלייאוף, לא יודע מה מול מכבי אבל הפועל נמצאת ברמה הגבה ביותר וראינו את זה שהיא הובילה לאורך הרבה זמן ביורוליג. איך שאני מכיר את מכבי אז היו שם לא מעט דיבורים שלא יכולים להיראות כך. אני לא יודע להגיד לך אם שחקנים לא רצו, אני לא מכיר דבר כזה, יש הרבה מעבר ומועדון גדול וכסף ויורוליג, מכבי צריכה לבוא היום ולהיראות אחרת. אני חשבתי שאחרי שמכבי וקטש סגרו את ההסכם לפני המשחק נגד פאריס, אני הייתי בטוח שהשחקנים יבואו בשיגעון כדי להראות למאמן שהם יודעים שהוא נשאר והם רוצים להישאר, זה היה ממש הפוך”.

ג'ף דאוטין עולה לסל (רועי כפיר)

זה היכולת שלהם, זו קבוצה עם יכולת לא גבוהה.

”ראינו מכבי עם משחקים טובים יותר ויכולות גבוהות ולא ראינו את בלאט וסורקין עם 0 נקודות ולדעתי הם הברומטר וכשהם טובים אז מכבי נראית טוב יותר. מכבי הראתה הרבה משחקים הרבה יותר טוב מהמשחק האחרון וגם נגד פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה, מכבי יכולה לנצח כל משחק”.

מה תהיה התוצאה הערב?

”קודם כל תמלאו הוראות, אני בטוח שהיו הוראות איך לעצור את פאריס וקודם כל תמלאו הוראות. מכבי לא פוחדת מלחץ ואוהבת משחקים גדולים ואני אלך עם מכבי כי זה משחק ביתי והיא צריכה לבוא אחרת, אני חושב שזה של מכבי”.

רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אני דווקא אלך על הפועל בגלל הפורמה

”הפועל בפורמה אבל הפסידה את המשחק האחרון נגד אולימפיאקוס ונגמר ארבע הפרש, זה יכל ללכת לכאן ולכאן ואם ג’ונס היה טוב אז אולי אחרת כי הוא לוקח על עצמו את המשחקים האחרונים”.