יום ראשון, 12.04.2026 שעה 15:42
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
59%3088-327137ז'לגיריס6
57%3174-324537הכוכב האדום7
57%3166-321737פנאתינייקוס8
57%3218-333437מונאקו9
54%3118-312637ברצלונה10
51%3249-326437דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
41%3371-334337פאריס15
41%3230-303637פרטיזן בלגרד16
35%3446-327837באסקוניה17
35%3200-302137וירטוס בולוניה18
32%3131-300137אנדולו אפס19
22%3227-295937ליון וילרבאן20

"המשחק האחרון של מכבי היה חריג, לא הגיוני"

שחקן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר ב"שיחת היום" לקראת הדרבי התל אביב ביורוליג: "הפועל נמצאת ברמה הגבוהה ביותר באירופה, אבל מכבי יכולה לנצח"

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

אחרי שאיבדה רשמית את הסיכוי שלה להעפיל לפלייאין ולמעשה סיימה את העונה שלה ביורוליג, מכבי תל אביב תארח הערב (שבת, 22:15) בבלגרד את הפועל תל אביב למשחק שמבחינתה יהיה בעיקר על הכבוד. שחקן העבר של הצהובים, רוני בוסאני, עלה לדבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” של ONE. 

איך אתה רואה את שני המשחקים האחרונים?
”המשחק האחרון היה חריג בעיניי, כי לא הגיוני שהצוות לא אמר לשחקנים שהיכולת של פאריס והמשחק המהיר, זה שאם נוציא את העוקץ הזה אז נהיה בסדר. לא עשו דבר אחד כדי למלא את ההוראות, או שאין מצב שלא נתנו הוראות – לעשות עבירות, לעצור את המשחק, לקחת ריבאונד, לא יכול להיות דבר כזה. שחקן שמשחק 35 דקות לא עושה עבירה אחת והוא עם 0 עבירות או שחקן כמו דאוטין ותמיר שמשחקים 20 דקות ועושים עבירה אחת או 0 עבירות, אין מצב כזה”.

איך אתה רואה את מכבי שמגיעה לדרבי?
”הפועל זה משהו אחר והיא תעשה את הפלייאוף, לא יודע מה מול מכבי אבל הפועל נמצאת ברמה הגבה ביותר וראינו את זה שהיא הובילה לאורך הרבה זמן ביורוליג. איך שאני מכיר את מכבי אז היו שם לא מעט דיבורים שלא יכולים להיראות כך. אני לא יודע להגיד לך אם שחקנים לא רצו, אני לא מכיר דבר כזה, יש הרבה מעבר ומועדון גדול וכסף ויורוליג, מכבי צריכה לבוא היום ולהיראות אחרת. אני חשבתי שאחרי שמכבי וקטש סגרו את ההסכם לפני המשחק נגד פאריס, אני הייתי בטוח שהשחקנים יבואו בשיגעון כדי להראות למאמן שהם יודעים שהוא נשאר והם רוצים להישאר, זה היה ממש הפוך”.

גג'ף דאוטין עולה לסל (רועי כפיר)

זה היכולת שלהם, זו קבוצה עם יכולת לא גבוהה.
”ראינו מכבי עם משחקים טובים יותר ויכולות גבוהות ולא ראינו את בלאט וסורקין עם 0 נקודות ולדעתי הם הברומטר וכשהם טובים אז מכבי נראית טוב יותר. מכבי הראתה הרבה משחקים הרבה יותר טוב מהמשחק האחרון וגם נגד פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה, מכבי יכולה לנצח כל משחק”.

מה תהיה התוצאה הערב?
”קודם כל תמלאו הוראות, אני בטוח שהיו הוראות איך לעצור את פאריס וקודם כל תמלאו הוראות. מכבי לא פוחדת מלחץ ואוהבת משחקים גדולים ואני אלך עם מכבי כי זה משחק ביתי והיא צריכה לבוא אחרת, אני חושב שזה של מכבי”.

רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)רומן סורקין עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אני דווקא אלך על הפועל בגלל הפורמה
”הפועל בפורמה אבל הפסידה את המשחק האחרון נגד אולימפיאקוס ונגמר ארבע הפרש, זה יכל ללכת לכאן ולכאן ואם ג’ונס היה טוב אז אולי אחרת כי הוא לוקח על עצמו את המשחקים האחרונים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
