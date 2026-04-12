5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

אחרי הגרלה: סידורי היציעים לחצי גמר הגביע

מכבי חיפה זכתה בהגרלה של ההתאחדות לכדורגל, אוהדי יישבו ביציע הצפוני וביציע המזרחי בטדי ביום רביעי. אוהדי מכבי ת"א יישבו ביציע הדרומי והמערבי

אוהדי מכבי חיפה ות"א (ראובן שוורץ ועומרי שטיין)

מכבי חיפה זכתה בהגרלת היציעים לקראת חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי באצטדיון טדי בירושלים.

על פי ההגרלה שנערכה בהתאחדות לכדורגל, אוהדי הירוקים יאכלסו את היציעים המזרחי והצפוני, בעוד אוהדי מכבי תל אביב ישבו ביציעים הדרומי והמערבי.

כזכור, ההתמודדות הייתה אמורה להתקיים באצטדיון סמי עופר, אך בשל מגבלות פיקוד העורף שלא מאפשרות קיום משחקים עם קהל, הוחלט להעביר את המשחק לטדי. ההחלטה התקבלה בהסכמה משותפת של ההתאחדות ושתי הקבוצות.

לאחר קביעת חלוקת היציעים, תיפתח מכירת הכרטיסים לשני הקהלים, כאשר הצפי הוא לאצטדיון מלא. כל אחת מהקבוצות צפויה לקבל כ-12,500 כרטיסים למשחק.

